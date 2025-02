La anciana trans ‘olvidada’ en Barajas agradece todo el apoyo recibido: «Amo a Madrid»

Un cuento de terror que acabó con el final feliz de uno de Navidad. La anciana trans Samantha Flores, de 93 años, que vivió una experiencia angustiante en el aeropuerto de Madrid tras ser abandonada en un autobús de servicio por el personal que debía asistirla, hoy vuelve a hablar con OKDIARIO para agradecer a todas las personas que la ayudaron cuando estuvo vagando sola y perdida por las instalaciones de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas hace dos semanas. Tal fue el descontrol, que la mujer acabó entrando a España de forma ilegal al saltarse sin pretenderlo todos los controles y protocolos. La negligencia, que pudo haber acabado en tragedia, provocó el despido de los dos trabajadores responsables del abandono de la anciana.

Entre lágrimas de gratitud, Samantha Flores ha dedicado palabras de reconocimiento a quienes la ayudaron durante y después del incidente. «Amo a Madrid. La conocí de muy joven cuando era un pueblecito. Agradezco a toda la gente que se interesó por mi salud después de lo afectado, se lo agradezco de veras, de todo corazón», expresa la mujer de 93 años. Su agradecimiento es especialmente emotivo al recordar a Víctor, el trabajador que la encontró perdida entre los camiones de carga: «Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, porque me salvaste».

Visita del jefe de servicios de Barajas

Samantha recibió en su domicilio la visita de Leo Ruiz, jefe de servicios del aeropuerto de Madrid-Barajas, quien acudió personalmente a pedirle disculpas por el incidente en el que fue abandonada en un autobús. El directivo de MITIE, que no había podido acudir antes por encontrarse fuera de Madrid, se presentó con un ramo de flores y chocolates como gesto de desagravio, cumpliendo así la promesa que le había hecho por teléfono de visitarla tan pronto como regresara a la capital.

Durante el encuentro, el responsable aeroportuario expresó su deseo de que no hubiera sufrido daños y se puso a su disposición para cualquier necesidad. Además, cuando Samantha le habló de Laetus Vita, la fundación de ayuda al adulto mayor que está creando, el directivo se ofreció para respaldar la iniciativa con todo lo que pudiera necesitar desde su posición. «Se portó muy lindo, ya el hecho de que venga uno de los jefes en persona a darme una disculpa y todavía traerme flores y chocolates», expresó Samantha, valorando especialmente el gesto personal del responsable.

«Ángeles de la guarda»

La Policía, el personal de AENA e Iberia y la senadora Carla Antonelli también recibieron el reconocimiento de Flores por su apoyo tras el incidente: «Todos han sido muy amables, todos han sido… Me han hablado para ponerse a mis órdenes y que me ayuden».

El escándalo, destapado por OKDIARIO, llegó hasta las más altas instancias, recibiendo la atención de figuras políticas y autoridades. «En el Senado de la República, Carla Antonelli también se portó muy linda conmigo. La jefa de la policía también», señala Flores, quien ha recibido múltiples muestras de apoyo institucional. La situación incluso provocó que la policía tuviera que regularizar su situación, ya que técnicamente se encontraba en una situación irregular: «Desde que me dejaron en el autobús del aeropuerto que me perdí y me encontró Víctor y todo, pues yo era una ilegal total».

A sus 93 años, Flores demuestra una notable capacidad de fortaleza y claridad mental ante las adversidades. «Por mi edad no me asusté, no tuve miedo en ningún momento», afirma, aunque reflexiona sobre las posibles consecuencias más graves que podría haber tenido el incidente para personas con movilidad reducida. Como relacionista pública en México y fundadora de una sociedad de ayuda al adulto mayor, su experiencia sirve ahora como llamada de atención sobre la necesidad de mejorar los protocolos de atención a personas mayores en los aeropuertos.

La anciana ha querido dejar constancia de su agradecimiento a las autoridades a través de dos comunicados:

Comunicado a la Policía Nacional:

«En nombre de Samantha Flores 93, así como de los patronos de la futura Fundación Laetus vitae, deseo hacer llegar por expreso deseo de Samantha Flores, el agradecimiento sincero por cómo se ha gestado el lamentable incidente ocurrido en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2025. La Policía Nacional ha desarrollado su papel de manera brillante, profesional y humana, desde la responsable en el aeropuerto de Barajas hasta Laura Sánchez, quien ha resuelto el aspecto administrativo, lo que le ha quitado el disgusto a Samantha Flores en agradecimiento sincero.»

Carta al Ministro del Interior:

«Señor Ministro del Interior, con mi agradecimiento me dirijo a usted para ponderar todas las atenciones que he recibido de parte de la Policía de España y la gentil Laura que me solucionó el problema del sello en mi pasaporte y que gracias a ella soy una ciudadana en situación legal en España con papeles. Bueno, ahora puedo crear Laetus vitae, la Fundación, ahora puedo crear la Fundación Laetus Vitae y le invito a usted y a La dorada Laura, al cóctel clandestino de inauguración.»