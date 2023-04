La diputada y portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha arremetido contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por su rechazo a corregir la ley del sólo sí es sí, que ha provocado hasta el momento casi 1.000 rebajas de condena de agresores sexuales y más de 100 excarcelaciones. Lo ha hecho desde la tribuna del Congreso de los Diputados: «¡No tienen vergüenza!».

Así se ha mostrado Oramas durante el debate de este miércoles en el Congreso sobre la reforma de la Ley Montero que presentó el PSOE en contra de la voluntad de Podemos, socios del Gobierno de coalición. La diputada de Coalición Canaria ha enumerado las mentiras vertidas por el Ministerio de Igualdad para intentar no cambiar la ley del sólo sí es sí. «Lo que es inadmisible es que ayer todos los de Podemos hayan dicho que había que esperar todavía porque las sentencias no eran firmes, que era mentira que se hubieran excarcelado a 100 personas, que era una manipulación el número de sentencias por parte del Consejo General del Poder Judicial y que los medios han tergiversado porque los excarcelados no han salido», ha tergiversado.

«Y lo más gordo, le recomiendan a las víctimas que recurran, ¿por qué su Ministerio no pone una partida presupuestaria para que todas las víctimas que quieran recurrir se les financien? ¡Recurran ustedes, ya está bien, y encima querían que esperaran! Y encima ayer amenazando diciendo que va a haber una oleada de nuevos recursos y de nuevas excarcelaciones gracias a esta modificación», le ha reprochado Ana Oramas a Irene Montero y a Ione Belarra. Mientras Oramas decía estas palabras, las ministras gesticulaban y negaban con la cabeza para censurar la actitud de la diputada canaria.

«¡Pidan perdón!»

Oramas ha defendido que se reforme la ley del sólo sí es sí, recalcando que ella no es «derecha antifeminista». «Ni el PSOE, ni el PNV ni esta diputada somos derecha antifeminista, ¡No tienen vergüenza y han hecho daño a las mujeres y a los niños de este país, corrijan y pidan perdón!», ha zanjado desde la tribuna de la Cámara Baja.

Irene Montero ha respondido a Ana Oramas en su turno de palabra en el hemiciclo. «Llámeme sinvergüenza las veces que quiera, que yo aguanto el tipo, pero infórmese antes de subir a la tribuna. La justicia gratuita para todas las víctimas de violencias sexuales es un derecho reconocido en la ley del sólo sí es sí», ha defendido la ministra de Igualdad desde la tribuna.