El PSOE responde a Irene Montero: «Ella tendría que haber liderado la reforma del ‘sí es sí’ o largarse»

En tono desafiante y altivo, a modo de amenaza que parece tener intención de consumar, la ministra de Igualdad, Irene Montero, repetía en las últimas horas que la va a «liar» en el pleno del Congreso que el jueves modificará su ley del sólo sí es sí. Unas palabras que no han gustado en el PSOE y que rápidamente han obtenido una respuesta de su socio mayoritario. Los socialistas le reprochan que «ella tendría que haber liderado la reforma con gallardía o, si no, largarse».

Fuentes de la dirección federal del PSOE afirman que les preocupa «cero» lo que diga la ministra de Podemos. De hecho, de las palabras de una dirigente del Partido Socialista se desprende que a sus socios minoritarios ya no les hacen ni el más mínimo caso. Tal como avanzaba ayer OKDIARIO, tras los últimos choques por el sí es sí, los encontronazos con Yolanda Díaz y haber acordado la Ley de Vivienda, en Ferraz recomiendan ahora a las dos ministras moradas «que se vayan».

Los socialistas lamentan que «Irene es muy radical» y aseguran que «no ha tenido voluntad alguna de llegar a un acuerdo» para llevar a cabo una reforma «que era muy necesaria». En la dirección del PSOE y en el ala roja del Gobierno recuerdan que «es humano equivocarse» y «nos puede ocurrir a todos», pero «cuando pasa, hay que asumir los errores y rectificar». Algo que ni ha hecho ni tiene intención de hacer la titular de Igualdad. Y es que, Irene Montero considera que no debe pedir perdón ni mucho menos abandonar el Ejecutivo. «¿Yo por qué me tengo que ir del Gobierno si no he generado el problema?», ha dicho la podemita.

Precisamente, este domingo, en una entrevista concedida a El Correo, Pedro Sánchez ha pedido «perdón a las víctimas» de la ley Montero «por los efectos indeseados» de la norma. Aunque lo ha hecho 234 días después de aprobarla y con 104 delincuentes sexuales excarcelados.

Respiran tranquilos

En Ferraz confían en que la reforma de la norma pueda salir adelante con sus votos y los del PP. Como ha avanzado OKDIARIO, los socialistas están dispuestos a asumir algunas de las enmiendas «técnicas» que han propuesto los populares, aunque no la elevación de las penas. Todo con el objetivo de que su proposición de ley reciba luz verde en la Cámara y consigan doblegar así el rechazo de Montero y el Ministerio de Igualdad a corregir «los efectos indeseados de la norma».

Los socialistas también reconocen que la decisión de Pedro Sánchez de modificar la ley, pese a no tener garantizados los apoyos y abriendo una nueva brecha en la coalición, ha dado tranquilidad a dirigentes, barones y cuadros de la formación. «El partido respiró tranquilo cuando presentamos la reforma ya que se estaba excarcelando un violador al día», reconocía desde Valencia, donde el PSOE ha celebrado la Convención Municipal, una destacada dirigente socialista.