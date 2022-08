La reaparición de Macarena Olona en redes sociales ha traído consigo un aluvión de peticiones para que la ex secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados vuelva a la primera línea política. Mensajes no sólo de apoyo a su persona, después de los problemas de salud sufridos, sino también dirigidos a la formación de Santiago Abascal con la vista puesta en el ciclo electoral que se abre en este curso y que concluirá con las elecciones generales a finales del próximo año.

Después de su abandono de la política activa el pasado 29 de julio por «razones médicas ajenas a mi voluntad», esta abogada del Estado, que estaba en servicios especiales y que ha solicitado su incorporación, no había vuelto a pronunciarse públicamente desde entonces. Sin embargo, lo ha hecho en las últimas 48 horas por partida doble. Primero para dar las gracias por las innumerables muestras de ánimo recibidas, y al día siguiente para agradecer también el cariño recibido en Panamá, donde asistió la pasada semana un funeral en honor de su padre.

Los problemas de salud de Olona han motivado pérdida de peso.

En este segundo comunicado, anunció que hará el Camino de Santiago del próximo 29 de agosto al 2 septiembre. Para esto último, Olona ha invitado a sus seguidores a hacer «juntos» el Camino francés, con salida desde Sarria.

«Con cada mensaje, palabra de aliento, abrazo, estáis marcando mis pasos. Voy de vuestra mano. Camino a vuestro lado. Donde quiero estar», escribió Macarena Olona el domingo. Fueron las primeras palabras en redes tras concluir los análisis médicos a los que se ha sometido.

Con cada mensaje, palabra de aliento, abrazo, estáis marcando mis pasos. Voy de vuestra mano. Camino a vuestro lado. Donde quiero estar. https://t.co/qQxrz3pPyP — Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 21, 2022

Estos problemas de salud le han llevado a poner fin a su actividad política, en la que llevaba un ritmo vertiginoso. Basta con comparar las fotos de otros años con las de la última etapa para comprobar la evidente delgadez causada por los mismos. De hecho, en las semanas previas a su despedida sufrió sucesivos desvanecimientos, según ha podido saber OKDIARIO. En concreto, el último tuvo lugar el día de la votación de senadores en el Parlamento de Andalucía el pasado 27 de julio, precisan las fuentes consultadas.

«Promesa»

En un mensaje en Instagram este lunes, Olona avanzó: «Ahora voy a cumplir mi promesa al Santo Apóstol. En agradecimiento por la vida y la luz que me ha dado», subrayó. Ella es madre de un niño de dos años.

«Recorreré el Camino de Santiago desde Sarria, del 29 de agosto al 2 de septiembre. A todos los que queráis recorrerlo, será un placer que lo hagamos juntos. Yo me haré cargo del gasto si la dificultad para no hacerlo es económica», manifestó.

Junto a ello, Olona también dio indicaciones a los seguidores que estén dispuestos a secundarla: «Primer punto de encuentro: lunes 29 de agosto, La Posada de La Casona, Rua Porvir, número 50, de Sarria. Partimos caminando a las 7.30 horas. Cada día iré compartiendo los detalles del punto de encuentro del día siguiente», añadió.

Macarena Olona en su reciente viaje a Panamá.

Olona se desplazó la semana pasada a Panamá, como adelantó OKDIARIO, para asistir a un funeral en recuerdo de su padre, empresario de éxito que residía allí y que murió el pasado marzo tras una grave enfermedad. Fue repatriado entonces y enterrado en Aitona (Lérida).

«Iniciamos en la vida caminos que no sabemos dónde van a llevarnos. Este ha sido uno de ellos. Pensé que viajaba a Panamá por mi padre, para despedirle después de haber fallecido. No sabía todo lo que me estaba esperando a mí», relata Olona en las redes.

En Panamá

Además, no sólo da las gracias a quienes le han dado ánimos y le han dedicado palabras de «aliento» por medio de las redes sociales, sino también a las personas con las que se ha encontrado en Panamá. Aquí cita a «Miguel, español malagueño, restaurador de la fachada de la Iglesia de la Merced y extraordinario pintor. Con Jorge Domínguez, español cordobés, escultor autor de la maravillosa talla del Jesús Nazareno que se exhibe en la Catedral», agrega la ex diputada por Granada.

También destaca haber conocido «al padre Fray Javier Mañas, de Castellón de la Plana, encargado de la Orden de la Merced, y al Arzobispo José Domingo Ulloa, que me llenó de paz y consuelo. Pero es mi querido Ricardo Gago Salinero, gallego afincado en Panamá y Embajador allí del Camino de Santiago, una de esas personas que, sin previo aviso, marcan tu vida. Con Ricardo me postré a los pies del Santo Apóstol Santiago, patrón de España, que ha guiado mis siguientes pasos», recalca.