Toni Roldán, ex portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha afirmado en redes sociales que Bildu «es muy parecidito a Vox, en versión País Vasco». Las críticas por una comparación tan desafortunada no se han hecho esperar. Indignados, muchos internautas le recordaron que Vox era el partido de un perseguido por la ETA como Santiago Abascal y un secuestrado y torturado por la banda como Ortega Lara y le han llamado «miserable» y «empleado del PSOE».

Roldán, actual profesor y director del Centro de Políticas Económicas de ESADE, hizo esta reflexión que fue la que originó la bronca que le cayó después: «No, no me gustan los gobiernos con populistas de ningún tipo. Si además son abiertamente racistas, nacionalistas, xenófobos, reaccionarios, negacionistas con la ciencia, populistas económicos, antieuropeístas, pro-Trump y por tanto dudosamente demócratas como Vox me gustan menos».

No, no me gustan los gobiernos con populistas de ningún tipo. Si además son abiertamente racistas, nacionalistas, xenófobos, reaccionarios, negacionistas con la ciencia, populistas económicos, anti-europeístas, pro-Trump y por tanto dudosamente demócratas como Vox me gustan menos https://t.co/oH8ndkrwot — Toni Roldán Monés (@toniroldanm) January 15, 2022

A raíz de esa opinión, la abogada Guadalupe Sánchez le preguntó: «Y Bildu qué es?». Y el ex de Cs respondió: «Pues es muy parecidito a Vox, en versión País Vasco»

A partir de ese momento las críticas arreciaron contra el ex dirigente de Cs, quien dejó la política en junio de 2019 enfrentado a la política de pactos de Albert Rivera. «Miserable, naranja podrida, liberal de pacotilla o fracasado» fueron algunos de los calificativos que le obsequiaron en redes sociales. Entre los más críticos, el economista Daniel Lacalle, que tachó la comparación de «vergüenza».

Vox es el partido De Santiago Abascal al cual ETA persiguió hasta el final gracias a Dios no consiguieron asesinarle y Ortega Lara fue secuestrado por ETA donde querían dejarlo morir en un zulo.

Asquerosas y repugnantes palabras de Toni Roldán.

Todo mi cariño @vox_es https://t.co/iXZgFY8sAC — Javier Ygartua (@patxi2009) January 15, 2022

Toni Roldán eres un miserable , una naranja podrida . Comparar a Vox con BilduETA . — 🇪🇸 La España Viva 💚 (@Javi_de_Vox) January 15, 2022

Es encomiable el esfuerzo de Toni Roldán por defender un liberalismo que no quiere saber nada de la extrema derecha. Por eso se le echan como perros los liberales de pacotilla que aplauden los pactos con Vox. — Jesús (@jesus3RM7) January 15, 2022

Toni Roldán, ex naranjito y empalmado, a ver si Sanchinflas le hace Menestro, diciendo que Vox es igual que Bildu. Repugnante fracasado. — Oscar I Rex Bardulia (@Oscar09087584) January 15, 2022

Toni Roldán admite con más naturalidad el pacto con los comunistas o con Bildu que con Vox. Vosotros no lo entendéis porque no tenéis ni idea de liberalismo, pero no pasa nada, que Toni sí que sabe y es de confianza. https://t.co/MzWxe47T5A — Sintasol (@Sintasol68) January 15, 2022

Mi diputado favorito del PSOE es Toni Roldán. — Rimbaud⚖️ 🇨🇺 (@rimbaudarth) January 15, 2022

Toni Roldán es el prototipo de miserable y trepa en política. Un submarino del PSOE que le colaron a Rivera para dinamitar a Ciudadanos desde dentro. Y lo consiguió. Sólo un miserable podría comparar a Bildu con el partido de Ortega Lara. Toni Roldán es basura intelectual. https://t.co/R6dYWpPKcU — Alégrame la noche is coming (@la_coming) January 15, 2022