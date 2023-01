Alfonso Serrano: «Sánchez no es ajeno a la violencia contra Ayuso»

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, cree que Pedro Sánchez no es ajeno a la violencia política que sufre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte de la izquierda y la ultraizquierda. En LA ANTORCHA de OKDIARIO, hablando del escrache violento sufrido por Ayuso en la Universidad Complutense y de la justificación por parte del ministro de Universidades, Joan Subirats, y del secretario general del PSOE-Madrid, Juan Lobato, Alfonso Serrano ha dicho que «Sánchez no es ajeno. Él es el principal agresor a los intereses de la Comunidad de Madrid desde que es presidente del Gobierno. Siempre ha tenido por objetivo tratar de acabar con la presidenta de la Comunidad de Madrid». Para Serrano, «es una escalada más en la violencia contra Ayuso. Una escalada más en ese interés de la izquierda en tratar de agitar la calle y radicalizar la vida social y política en Madrid porque son incapaces de ganar en las urnas».

Sobre el ministro Joan Subirats, Alfonso Serrano dice: «Ahora sale este ministro, que no habla nunca, que no ha criticado la salida de depredadores sexuales a la calle y critica a Ayuso. Si justifican la violencia política contra Ayuso, cómo van a rectificar una ley que deja a violadores en la calle». Cree el secretario general de los populares madrileños que la de la izquierda «es una manera de entender la política que sólo busca el odio, la agresión y acabar con el adversario. No batirle política y electoralmente, sino personalmente». Para Serrano, «la mejor respuesta que Madrid puede dar a los violentos, a los radicales, a esta gente que pretende apropiarse de la universidad o de la calle, es pronunciarse alto y claro el 28 de mayo».

Lobato, «inhabilitado políticamente»

Juan Lobato, secretario general del PSOE-Madrid, justificó el escrache violento a la presidenta madrileña afirmando que «Ayuso fue a provocar». «Me esperaba algo así de Más Madrid, de Podemos y de algunos sindicatos. Pero no esperaba que el señor Lobato llegara a este nivel», dice Alfonso Serrano, que añade: «Lobato ha preferido hacer una nueva versión de la culpa era de ella por llevar minifalda y provocar. Es lamentable al nivel al que ha llegado el secretario general del PSOE de Madrid. Entiendo que es por los nervios de la inconsistencia de su proyecto».

Para Alfonso Serrano, «Lobato ha traspasado hoy una línea que le deja inhabilitado como dirigente político en Madrid. Está inhabilitado políticamente para representar a los madrileños».

Dice el secretario general de los ‘populares’ madrileños que «en la izquierda radical, Más Madrid y Podemos, ha habido una escalada en ver quién decía la barbaridad más grande contra la presidenta Ayuso». Para Serrano, las declaraciones de sus dirigentes políticos incitan a la violencia: «Si los dirigentes políticos de la izquierda radical, a los que se suma ahora el señor Lobato y el PSOE, dicen esas barbaridades, evidentemente incitan a que salgan personas, como hoy [por ayer] a tener su minuto de gloria y a ver quién supera las barbaridades».

Recuerda Alfonso Serrano que nadie se movilizó cuando a Santiago Carrillo fue investido Honoris Causa por la Universidad Autónoma, Irene Montero recibió un premio en la facultad de Psicología «o a Pablo Iglesias le regalaron una plaza honorífica en la Complutense». Para Alfonso Serrano, «los verdaderos fascistas eran esos que gritaban ‘¡fuera fascistas de la universidad!’». Dice que eran «una minoría radical y violenta tratando de impedir que una mujer, presidenta de la Comunidad, recibiera una distinción».

Alfonso Serrano destaca que «esa minoría que ha insultado y ha dicho todas esas barbaridades a la presidenta Ayuso no representa a la juventud madrileña ni a los más de 70.000 alumnos de la Complutense».