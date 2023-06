El ex vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, criticó duramente al PSOE en garras del sanchismo por pactar con los proetarras y populistas bolivarianos. Además, llamó a la líder de Sumar, la peronista Yolanda Díaz «Mélenchon vestido por Christian Dior» por fichar a un embajador que blanquea a Putin.

El pasado martes, Alfonso Guerra acudió a la presentación del libro del ex ministro Virgilio Zapatero, titulado Aquel PSOE, los sueños de una generación. Acto en el que coincidió con el ex presidente del Gobierno Felipe González y otros históricos socialistas que se encuentran actualmente muy despegados de su partido y la forma en que ha dinamitado la convivencia y los consensos.

Guerra aprovechó para censurar a los cabezas de los principales partidos de la izquierda. Contra Yolanda Díaz por fichar a un embajador que blanquea a Putin, algo habitual en este espectro ideológico que simpatiza con el sátrapa ruso y contra el Gobierno socialista por atribuir a los diputados de Bildu el mérito de salvar vidas en pandemia.

«Hemos sabido estos días a través de la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas durante la pandemia no fueron los sanitarios, sino lo que poco antes habían despojado del pasamontañas», aseguró Guerra en referencia a las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en las que apuntaba que Bildu había hecho más por «salvar las vidas de los españoles» que los partidos de la derecha. Afirmaciones por las que fue muy criticado y las cuales se han demostrado que son falsas, ya que Bildu no apoyó ninguna prórroga del Estado de alarma durante la pandemia del coronavirus, y por supuesto el brazo político de ETA no tiene ningún interés en salvar vidas de españoles.

Además, continúa diciendo el ex vicepresidente socialista: «Nos salvará nuestro Mélenchon vestido por Christian Dior (Yolanda Díaz) que nos reservaba el descubrimiento de un troskista de la ONU que otra sorpresa nos esperan. Tendremos un pequeño grupo parlamentario a las órdenes de Putin», añadió. Podemos siempre se ha negado al envío de armas que ayuden a Ucrania a defenderse de la invasión ordenada por Putin, y en varias ocasiones en el pasado sus miembros han manifestado apoyo a Rusia frente a lo que consideran el verdadero enemigo: la OTAN y los Estados Unidos.