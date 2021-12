El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha vuelto a destrozar las tesis anticapitalistas de la CUP, en poco más de un minuto, desde la tribuna de oradores del Parlament. El líder del PP catalán les ha dado un revolcón a esta formación radical antisistema tras su asidua presentación de mociones anticapitalistas. Así, Fernández les ha reprochado que les gusta el capitalismo «cuando les interesa» y cuando no, son «antisistemas, independentistas o anticapitalistas».

Alejandro Fernández les espetó a los miembros de la CUP que solían presentar «muchas mociones anticapitalistas o colectivistas con lo que les gusta practicar el capitalismo y el libre comercio» significó, para continuar diciendo que, «a los diputados de esta formación y también a los comuns o ERC aseguran tener una gran querencia por las zapatillas técnicas de montaña» para continuar señalando que «no son precisamente baratas. Las que he visto por aquí cuestan desde 120 hasta 150 euros.” les espetó.

“Es aquí donde entra la magia del libre comercio. El cupaire antisistema entra en la tienda, probablemente regentada por un conservador -añadía-, y si se pusieran a hablar de política probablemente acabarían como el rosario de la aurora, pero la magia del libre comercio es que en el momento del intercambio capitalista, el antisistema le da los 150 euros al tendero y este le entrega las zapatillas, para luego sonreír y ser muy felices”, señalaba desde la tribuna de oradores del Parlament el líder del PP catalán entre murmullos y sonrisas por parte de de la bancada popular.

De esta forma, el líder el PP Catalán aseguró que a la CUP “por alguna razón esotérica que no llego a entender lo que hacen tan a menudo y les provoca tanto placer, es que no quieren que los demás puedan disfrutar de las cosas. Por ello, presentan este tipo de mociones colectivistas llenas de pajaradas que nadie entiende y que por supuesto no compartimos, porque lo que queremos es que lo que disfrutamos nosotros, lo puedan disfrutar también cuanta más gente mejor”, aseveró el líder del PP de Cataluña Alejandro Fernández.