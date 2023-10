Lisardo Santos, el alcalde socialista de la localidad coruñesa de Sobrado de los Monjes, se ha negado a acoger a los 40 inmigrantes ilegales que iban a llegar a su municipio procedentes de Canarias ante «la falta de información» del Gobierno.

El regidor afirma que no ha recibido «ninguna comunicación oficial, ni por parte de la Delegación ni del Ministerio, diciendo ni una cosa ni la otra». Por su parte, el delegado de Gobierno, Pedro Blanco, asegura que el pasado lunes se puso en contacto con los alcaldes de las ubicaciones elegidas.

La Casa das Audiencias, perteneciente al complejo del Monasterio de Santa María de Sobrado de los Monjes, habría sido el lugar en el que se habría llevado a cabo la acogida. Fuentes del

No obstante, Santos ha sido firme en su postura: «Hoy no van a llegar y no vienen para Sobrado. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. En un principio no vienen para Sobrado», ha declarado a Europa Press resolviendo cualquier tipo de duda de manera tajante.