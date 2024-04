El alcalde socialista de San Fernando de Henares sube un 30% el sueldo a empleados promocionados a dedo

Los trabajadores del Ayuntamiento de San Fernando de Henares se han levantado contra el alcalde del municipio, Javier Corpa, por las modificaciones salariales que ha llevado a cabo. Concretamente, el regidor socialista ha acordado una subida salarial para los trabajadores del Consistorio que pertenecen a los grupos más altos, fundamentalmente en puestos a los que se accede por libre designación. Por el contrario, se ha reducido en un 18% el sueldo de los funcionarios que menos cobran.

Por este motivo, las principales organizaciones sindicales han convocado dos jornadas de huelga. CSIF, CCOO, y CGT, que representan a la gran mayoría de los trabajadores del ayuntamiento, aseguran que la intención del equipo de gobierno es aprobar una relación de puestos de trabajo, un organigrama y una valoración de puestos, sin escuchar a los trabajadores en mesa general de negociación, único órgano de representación competente para tal fin.

«Desde el gobierno municipal se está trasladando una información que no se ajusta a la realidad y es necesario que aportemos nuestra visión de lo que está sucediendo y las razones que llevan a los trabajadores y trabajadoras a una oposición tan unánime a lo que el gobierno presenta como solución», apuntan las organizaciones sindicales.

Asimismo, señalan que esta valoración de los puestos de trabajo supone un descenso de los sueldos de las categorías laborales más bajas. Al mismo tiempo, ascienden los sueldos de los niveles más altos. Es decir, se recortarán los sueldos de las categorías más bajas para contratar puestos a dedo con sueldos de hasta 90.000 euros. Concretamente, para los puestos más altos, se recogen subidas de casi un 30%, mientras que, por el contrario, los puestos más modestos sufren una bajada de un 18%.

Además, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares amortizará 18 plazas en varios departamentos, como en el de mantenimiento, en el que se perderían 10 puestos de trabajo y se pasará a privatizar servicios. Mientras, en el lado contrario, se crearán 11 puestos nuevos de jefatura y dirección que, sumados a los 10 actuales, ascenderían a 21, un incremento de un 110% en estos puestos, y todos de libre designación.

Los nuevos puestos y el gran aumento de sueldos a estos cargos supondría un coste de más de un millón de euros de gastos para la ciudad al año. No es la primera vez que Javier Corpa tiene problemas con las contrataciones de libre asignación. En 2021, un juzgado madrileño obligó al alcalde de San Fernando de Henares a destituir a cuatro cargos que nombró a dedo.

Respuesta del Ayuntamiento

Los sindicatos señalan que los acuerdos que afectan a toda la plantilla se deben adoptar en el órgano de negociación en el que están representados los que tienen contratos laborales -la mayoría de los trabajadores municipales- y los funcionarios, que es la Mesa General de Negociación Conjunta. «Esto no ha ocurrido. Es decir, prácticamente un 70% de la plantilla se ha quedado sin voz, ni opinión, sólo se ha negociado con el 30% que, no por casualidad, no sufrirá en su mayoría los recortes», apuntan.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares defienden que la relación de puestos de trabajo dotará de estructura clara al Consistorio, vendrá a mejorar los servicios públicos y la atención a los vecinos, fijará las funciones a desarrollar por los empleados públicos e implicará la creación de empleo público.

Por su parte, el edil ha indicado que esta herramienta es fundamental para la organización y funcionamiento del Ayuntamiento, y ha asegurado que siempre ha estado «abierto a negociar con los sindicatos».