Albert Rivera desprecia a los becarios: «Me relaciono, pero no con los trabajadores en prácticas»

El ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, desprecia a los becarios en sus alegaciones ante el juez. En un escrito aportado al Juzgado, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el fundador de la formación naranja asegura que el despacho Martínez-Echevarría no puede reprocharle que «no se relacionaba con los abogados» por no hacerlo con aquellos que estaban en «prácticas». El ex político ha sido juzgado este miércoles a raíz de la demanda presentada por el bufete contra él por un delito de competencia desleal.

El letrado de Rivera asegura que le resulta «esperpéntico» que los demandantes «traten de imputar a su cliente una acusación contraria a la buena fe e, incluso, un incumplimiento contractual por falta de encuentros o contactos telemáticos entre Rivera y los abogados responsables de las oficinas de Madrid». Y es que el ex presidente de CS alega que el despacho «no puede decir que no se relacionaba con los abogados y pretender acreditarlo porque no se relacionaba con abogados en prácticas».

Nulo rendimiento

Pero éste no fue el único contratiempo al que han tenido que hacer frente los propietarios de Martínez-Echevarría Abogados. A ello se suma el nulo rendimiento de Rivera en la compañía. El ex líder de la formación naranja fichó por este despacho el 11 de febrero de 2020 tras abandonar la política. En el contrato que el político firmó con el despacho se acordó que se «incorporase al bufete como abogado colegiado» con el objetivo de «incrementar la clientela y el negocio utilizando las habilidades directivas que se le presuponían». Sin embargo, el fichaje de Rivera fue «un auténtico fracaso», según ha podido saber este periódico.

El acuerdo al que llegaron era el siguiente: realizar una labor como abogado colegiado, desempeñar una posición de presidente ejecutivo del despacho y se acordó la incorporación de su nombre o apellidos en la denominación de la sociedad mercantil. Rivera, a cambio del cumplimiento de sus obligaciones, recibiría una desorbitada contraprestación. Acordó un sueldo de 300.000 euros al año, es decir, 25.000 euros brutos al mes como cantidad fija. A esto se le sumaban otras cuantías. Por ejemplo, recibía una variable del 10% por los asuntos contratados de forma directa por él; un 2,5% de la facturación de la oficina de Madrid –esto se traducía en 15.000 euros trimestrales– y la misma variable en Andalucía o Portugal cuando se alcanzaba una determinada cifra de facturación. Además, el fundador de CS tendría «remuneraciones complementarias por poseer el 5% del accionariado» y disponía de la utilización de un vehículo con conductor para uso profesional, entre otros beneficios.

Sin embargo, dos años después, el rendimiento de Rivera ha resultado negativo. Según las fuentes consultadas, ha sido nulo. Explican: «Cuando se decretó el confinamiento, el 15 de febrero de 2020, unas semanas después de su incorporación al despacho, no trabajó ni un solo día ni de manera presencial ni telemática». El ex líder de Ciudadanos decidió, explican, tomarse esos días como unas vacaciones a razón de 25.000 euros mensuales. Tras levantarse la orden de confinamiento estricto, cuando se permitió el desplazamiento justificado de los ciudadanos, su inactividad continuó siendo la misma. Tanto es así que, en los meses de junio, julio y septiembre de 2020, ingresó cero euros.

Un hecho significativo es que ni siquiera utilizaba el correo electrónico. En otro documento aportado al Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid los demandantes expresan: «Una buena muestra de la insólita inactividad de Albert Rivera procede de la constatación del escasísimo uso que hizo de la que hoy representa la herramienta esencial de la comunicación de los abogados con sus colaboradores, con sus prescriptores, con otros abogados del despacho, con sus actuales o potenciales clientes. El correo electrónico es la forma en la que naturalmente establecen ahora los abogados todos estos contactos. El fijo de los emails correspondientes a Rivera durante todo el año 2021 fue de 3.765 sumando los emitidos y recibidos. Si lo comparamos con otros trabajadores, cuya media es de 91.000 mensajes, su cifra es muy insuficiente».