Rivera ni siquiera estaba colegiado como abogado cuando se incorporó al bufete Martínez-Echevarría

El ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ni siquiera estaba colegiado como abogado cuando se incorporó al despacho Martínez-Echevarría como letrado. Se trataba de un requisito fundamental para la labor que debía realizar en el bufete, pero el político ocultó a la empresa que no podía ejercer como abogado dado que no estaba incorporado en ningún colegio de abogados de España.

Rivera acordó realizar una labor como abogado colegiado, desempeñar una posición de presidente ejecutivo del despacho y se acordó la incorporación de su nombre o apellidos en la denominación de la sociedad mercantil. A cambio del cumplimiento de sus obligaciones, recibiría una desorbitada contraprestación. Pactó un sueldo de 300.000 euros al año, es decir, 25.000 euros brutos al mes como cantidad fija.

Sin embargo, tal y como consta en la documentación aportada en el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, el ex líder de la formación naranja «no tenía en la fecha del contrato –11 de enero de 2020– ni en la fecha de entrada en vigor del mismo –1 de marzo de 2020– la condición de profesional de la abogacía tal y como exige el artículo 4 del Real Decreto 1354/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía española».

«Aunque había cursado la Licenciatura en Derecho en la universidad privada Ramón Llull de Barcelona y constaba en su currículum vitae que había trabajado durante dos años (de 2004 a 2006) como letrado en la asesoría jurídica de los Servicios Jurídicos de La Caixa, en la fecha de contratación de Martínez-Echevarría Abogados, Albert Rivera no estaba incorporado a ningún colegio de abogados», señala la documentación que obra en la causa. Es más, añade, no es hasta el día 3 de diciembre de 2020, es decir, ocho meses después de que fichara por el bufete, cuando Rivera se incorpora al ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid). Esto supone una gravísima irregularidad por parte de Albert Rivera.

Juicio a Albert Rivera

Rivera ha acudido este miércoles al Juzgado de lo Mercantil Número 17 de Madrid al juicio que se ha celebrado a raíz de una demanda que presentó en su contra el despacho Martínez-Echavarría por un presunto delito de competencia desleal. El político se levantó en medio de la vista «afectado por los nervios» y dio plantón a la juez durante la vista celebrada este miércoles. «Es un comportamiento inusual en sede judicial», explican a este periódico fuentes consultadas.

El ex líder de la formación naranja se presentó a las 9:15 horas para asistir a un juicio en el que se enfrenta a una condena de más de seis millones de euros por «el daño y perjuicio» causado a Martínez-Echevarría Abogados. Y es que Rivera fichó por este despacho el 11 de febrero de 2020 tras abandonar la política. En el contrato el político se comprometió a «incorporase al bufete como abogado colegiado con el objetivo de «incrementar la clientela y el negocio utilizando las habilidades directivas que se le presuponían». Sin embargo, el fichaje fue «un auténtico fracaso» y el asunto ha terminado en los tribunales.

Durante el juicio, se mostró «nervioso» y se levantó en mitad del mismo. De hecho, explican las fuentes consultadas por OKDIARIO, comenzó a escribir de manera compulsiva en su teléfono móvil, llegando incluso «a mostrar cierto temblor en sus manos».

A la salida, Rivera atendió a los medios de comunicación. En sus declaraciones, señaló que la cuantía reclamada por el bufete es de 1,3 millones de euros. Pero lo cierto es que el despacho Martínez-Echevarría exige 6 millones. Sin embargo, tras dos demandas cruzadas entre Rivera y el bufete en la vía Civil, el montante se ha dividido entre los dos procedimientos. Es decir, 1,3 millones en la vía mercantil y 4,7 aproximadamente en la Civil.