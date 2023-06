Rivera se levanta en medio del juicio y da plantón a la juez afectado por los nervios

El ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha levantado en medio del juicio «afectado por los nervios» y ha dado plantón a la juez durante la vista celebrada este miércoles. El juicio se ha celebrado a raíz de la demanda presentada por el despacho de abogados Martínez-Echavarría contra él por un delito de competencia desleal. «Es un comportamiento inusual en sede judicial», explican a este periódico fuentes consultadas.

El ex líder de la formación naranja se ha presentado a las 9:15 horas en el Juzgado de lo Mercantil Número 17 de Madrid para asistir a un juicio en el que se enfrenta a una condena de más de seis millones de euros por «el daño y perjuicio» causado a Martínez-Echevarría Abogados. Rivera fichó por este despacho el 11 de febrero de 2020 tras abandonar la política. En el contrato el político se comprometió a «incorporase al bufete como abogado colegiado con el objetivo de «incrementar la clientela y el negocio utilizando las habilidades directivas que se le presuponían». Sin embargo, el fichaje fue «un auténtico fracaso» y el asunto ha terminado en los tribunales.

Albert Rivera se ha mostrado «nervioso» durante el juicio que ha durado tres horas y media, aunque él sólo ha estado presente en la primera hora. De hecho, explican las fuentes consultadas por OKDIARIO, ha comenzado a escribir de manera compulsiva en su teléfono móvil, llegando incluso «a mostrar cierto temblor en sus manos». Tanto es así que poco después de iniciarse el juicio, el fundador de Ciudadanos se ha visto obligado a abandonar la Sala.

A la salida, Rivera ha atendido a los medios de comunicación. En sus declaraciones ha señalado que la cuantía reclamada por el bufete es de 1,3 millones de euros. Pero lo cierto es que el despacho Martínez-Echevarría exige 6 millones. Sin embargo, tras dos demandas cruzadas entre Rivera y el bufete en la vía Civil, el montante se ha dividido entre los dos procedimientos. Es decir, 1,3 millones en la vía mercantil y 4,7 aproximadamente en la Civil.

Otra de las afirmaciones que Rivera ha hecho ante los medios de comunicación es que no está cometiendo un delito de competencia desleal, puesto que su nueva empresa no «se dedica a lo mismo». Pero esto, explican a OKDIARIO, también es falso. La consultora fundada por Rivera y José Manuel Villegas, su ex número 2 en Ciudadanos, tiene como objeto social «la actuación como mediadora en la prestación de servicios de carácter jurídico y legal, la prestación de servicios de asesoría y consultoría a particulares, empresas y organismos de toda clase, en aspectos jurídicos, fiscales, laborales, económicos y sociales», tal y como señala el Registro Mercantil.

En la vista, los representantes legales de Martínez-Echevarría Abogados han respondido con «firmeza y solidez» ante la juez, según fuentes jurídicas. Sin embargo, las declaraciones de Villegas han sido parciales restándole así valor a las mismas. Éste también le ha dado plantón a la magistrada, una hora después de iniciarse la vista, y ha acompañado a Rivera a la salida.

Nulo rendimiento

Rivera fue contratado a principio de 2020 para realizar una labor como abogado colegiado, desempeñar una posición de presidente ejecutivo del despacho y se acordó la incorporación de su nombre o apellidos en la denominación de la sociedad mercantil. El ex líder de CS, a cambio del cumplimiento de sus obligaciones, recibiría una desorbitada contraprestación. Acordó un sueldo de 300.000 euros al año, es decir, 25.000 euros brutos al mes como cantidad fija.

Sin embargo, dos años después, el rendimiento de Rivera resultó negativo. Las fuentes explican que «cuando se decretó el confinamiento, el 15 de febrero de 2020, unas semanas después de su incorporación al despacho, no trabajó ni un solo día ni de manera presencial ni telemática». El ex líder de Ciudadanos decidió, explican, tomarse esos días como unas vacaciones a razón de 25.000 euros mensuales.

Tras levantarse la orden de confinamiento estricto, cuando se permitió el desplazamiento justificado de los ciudadanos, su inactividad continuó siendo la misma. Tanto es así que, en los meses de junio, julio y septiembre de 2020, ingresó cero euros.

Rivera ha alegado que el bufete ha incumplido el contrato porque no le nombró presidente ejecutivo del despacho. Sin embargo, el político nunca llegó a desempeñar dicho cargo porque no fue al notario para firmar la documentación necesaria para desempeñarlo. Esto ha sido aportado con pruebas documentales en el procedimiento.