Abascal: «Sánchez pretende amnistiar la traición, ¿se quiere perdonar a sí mismo?»

Santiago Abascal se ha mostrado muy tajante contra Pedro Sánchez en el pleno del Congreso de los Diputados que vota este martes, 30 de enero, la Ley de Amnistía. En su intervención en la Cámara Baja, el presidente de Vox se ha preguntado si el jefe del Ejecutivo «pretende amnistiar la traición para perdonarse a sí mismo». Y es que, Junts está presionando al PSOE para que incluir la alta traición y el terrorismo en la mencionada ley.

«Ahora, Pedro Sánchez pretende amnistiar la traición, ¿es que se quiere amnistiar a sí mismo? Hoy continúa la demolición de esta Cámara, el pisoteo de la igualdad y el golpe de la Constitución. Hoy se está haciendo un gran acto de corrupción, comprando unos votos a cambio de dar la libertad a los golpistas», ha manifestado el líder de Vox en el Hemiciclo.

Asimismo, Abascal ha señalado que Sánchez «ya ha empezado a pagar el precio de su traición» a España con las cesiones a los independentistas y le ha advertido que «está condenado a vivir en un chantaje permanente e ir hasta el último minuto en cada votación». De hecho, hoy mismo la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha dicho que «si no hay una amnistía integral que no deje a nadie atrás», su partido no votará a favor.

Por otro lado, el presidente de Vox ha avisado de que la aprobación de la Ley de Amnistía tendrá «terribles consecuencias», como «la impunidad del terrorismo callejero, ese que incendió las calles, agredió a gente y utilizó el terror durante el golpe separatista» del 1-O. En este sentido, se ha preguntado qué pensará hoy «la gente normal que cumple con las leyes y paga sus impuestos, a la que no se le perdona nada».

«Es normal que la gente piense que esto es una cueva de facinerosos o un mercado persa en el que se negocian intereses espurios, si Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de aferrarse al poder. Lo que hoy se hace aquí lanza un mensaje terrible: que romper la convivencia no tiene castigo, tiene premio», ha apostillado.

«Quisieron provocar una guerra»

Santiago Abascal ha recordado que Pedro Sánchez quiere «amnistiar a los que quisieron provocar una guerra en Cataluña y los que rompieron la convivencia», pero finalmente «no lo lograron porque lo impidió el Rey, los jueces y la población española». «Los jueces pararon el golpe y gracias a ellos, no se dio el enfrentamiento civil», ha agregado.

Además, se ha preguntado si «acaso pensaban que los españoles iban a aceptar la destrucción de su patrimonio sin mover un sólo dedo y sin defenderse de los que violentamente tomaron las calles». Y, precisamente, «esos españoles hoy ven en la televisión a un Gobierno que está dispuesto a todo, ven a una casta superior que viene a decir que está por encima de la ley y les amnistían para que vuelvan a intentarlo».

Con esta situación, ha dicho Abascal, «Pedro Sánchez será el responsable de todas las futuras violencias que haya en España». Igual que lo serán «sus cómplices y toda la bancada socialista que ha apoyado sus fechorías».

Antes de finalizar su discurso en la Cámara Baja, el líder de Vox ha dicho que no se le «ocurre nada más grave que lo está haciendo Sánchez, que es comprar votos para obtener una investidura» y ha instado a Alberto Núñez Feijóo a «no confundir a los españoles, animándoles a salir a la calle un día y al otro, tendiendo la mano» al Gobierno. «Le pedimos (al PP) que rectifique, que se sume a una oposición a jornada completa», ha sentenciado.