El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha interpelado a Bildu y le ha preguntado a sus diputados en el debate del Pleno del Congreso sobre la Ley de Amnistía si «les vale este proyecto para lo que pretenden». «Calienta que sales», le ha espetado irónicamente al representante de la izquierda abertzale, Jon Iñarritu García, a la vez que le ha cuestionado «con qué autoridad habla el señor de Bildu de terrorismo».

El político gallego ha apuntado que «esta ley es un pago» para que «el señor Pedro Sánchez siga de presidente de España». «Sólo hay necesidad parlamentaria», ha reflexionado Feijóo sobre la Ley de Amnistía. Además, el líder del PP ha manifestado que «Sánchez ha decidido ser rehén, pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles».

El jefe de las filas populares ha declarado que los socialistas «mantienen el despacho gracias al ex president Puigdemont» y que «todo lo que tienen se lo deben a él». «Cuando diga colorín colorado no les quedará nada», ha ironizado el político gallego.

El ex presidente de la Xunta de Galicia ha expresado su rechazo a las declaraciones de los socios de Gobierno en las que han acusado a los jueces de «prevaricadores». «¿Qué ha hecho el ministro de justicia? Callarse e irse», se ha respondido.

«El señor Puigdemont se fue en un maletero y ahora vuelve en el Falcon de Sánchez», le ha recriminado Feijóo al presidente del Gobierno. El jefe del PP ha declarado que «esta ley es infame» y que «cada día hasta llegar a hoy la han convertido en una obscenidad mayor». «Es la matrioska rusa, ha entrado en el congreso de los diputados», ha apuntado el político gallego.

«Son cómplices de lo que votan»

Feijóo ha intervenido el último después de que el Grupo Parlamentario Popular haya retirado las enmiendas a la totalidad a la Ley de Amnistía. El jefe de filas del partido más votado en las últimas elecciones ha contado que los diputados del PSOE «no son marionetas sin voluntad, son cómplices de lo que votan» y que «tarde o temprano van a amnistiar actos de otro, pero la historia no les amnistiará a ustedes».

El líder del PP ha recordado al PSOE sus «virajes sociológicos» respecto a su postura en la Ley de Amnistía. En concreto, se ha referido a que Sánchez decía «que se había producido una rebelión y que la amnistía era inconstitucional», además de que se había producido una «violencia imperdonable» durante las manifestaciones y altercados posteriores. «¿En qué punto de la fachosfera se encontraba el señor Sánchez?», ha manifestado sarcásticamente el ex presidente de la Xunta.

Feijóo cree que como no se ha conseguido llegar a un acuerdo por la Ley de Amnistía, «volveremos a ver a ministros comiéndose sus palabras». Y se ha preguntado «cuánto tiempo van a aguantar esta humillación diaria a sus siglas, a su historia y a la dignidad de cada uno de ustedes».

El líder popular se ha dirigido a la que cree que es «la diputada que manda», es decir, a Míriam Nogueras de Junts, que ya había hablado anteriormente. La ha acusado de atacar a los jueces y también le ha preguntado si «renuncian a declarar la independencia» o si «van por la vía unilateral». Feijóo le ha espetado que «sólo existe un candidato dispuesto a hacer lo que ustedes mandan, es el señor Sánchez».

«Amnistía selectiva y en diferido»

La ley no seguirá hoy su tramitación parlamentaria después de que Junts haya manifestado su rechazo al texto en su redacción actual. Por tanto, la ley volverá a la comisión de Justicia para un nuevo dictamen y la introducción de más enmiendas.

El partido independentista ha justificado su rechazo a la Ley de Amnistía en su versión actual porque la consideran «selectiva y en diferido». «No es lo que firmamos con el PSOE», ha señalado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. La barcelonesa defiende que lo pactado era la «amnistía integral» que «no deje a nadie atrás» y que «repare represión que sufre el independentismo desde hace años». «Detener la represión a medias no es retenerla», ha apuntado la vocera del partido de Carles Puigdemont.

«Todos hemos demostrado que tenemos voluntad de negociar» y apunta que agotarán «hasta la última opción». «Esta ley tiene agujeros», se ha quejado Nogueras, que ha apuntado que si se puede corregir, lo harán. La política secesionista ha instado a «combatir a los jueces prevaricadores» que actúan «contra el Estado de Derecho».

«Este no es un debate estético, es un debate real», ha lamentado la portavoz de Junts. «Ningún unionista está acusado por serlo», ha detallado en alusión a las personas que defienden la unidad de España. En oposición, Nogueras ha alegado que políticos independentistas han «ido a la prisión», han «pagado millonadas» y es, a ojos de la política barcelonesa, «todo esto por ser independentista».

La política catalana ha expresado que persigue «conseguir una Cataluña libre y plena, de forma pacífica». No obstante, ha acusado al Estado de que «su lucha es destruir todo lo que representamos».

«Nos está pasando la represión por delante de las narices y no hacemos nada», ha protestado la vocera del partido de Puigdemont. «El juez Joaquín Aguirre se pasea por las televisiones prevaricando y no hacemos nada», ha comentado Nogueras en alusión a las declaraciones en una televisión alemana que el magistrado ha realizado respecto a las supuestas vinculaciones entre el independentismo y los servicios secretos rusos que está investigando en los juzgados.

«La adaptación de la agenda judicial a la política es tan descarada que no hace falta justificarlo», se ha quejado Nogueras. A la vez, ha manifestado que «las decisiones que tomamos Junts no las condiciona una portada ni la cúpula judicial española» porque asegura no estar «atados de manos y pies para hacerlo».

«Al final parece que todo no estaba tan bien atado», ha ironizado Nogueras en alusión a la seguridad del PSOE a la hora de decir que la ley era «fuerte y robusta». La política secesionista ha señalado a los socialistas porque les acusa de que «no están preparados para romper con el franquismo». «Hoy van a por nosotros, pero mañana irán a por ustedes», ha espetado Nogueras. La portavoz de Junts ha concluido que van a mantener el no a la Ley de Amnistía «con todos los riesgos».