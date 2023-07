Abascal: «El PP se ha dedicado a la demonización de Vox y al blanqueamiento del PSOE»

Menos de 48 horas después de conocerse unos resultados electorales que han dejado a Vox con 19 escaños menos, Santiago Abascal (Bilbao, 1976) da la cara. Y lo hace criticando a los que, a su juicio, han tenido «la culpa» de que buena parte de los votantes de su partido se quedasen en casa: los medios y las empresas demoscópicas «afectas a Génova 13». Las palabras del presidente de la formación verde y los dardos que le llegan en dirección contraria del Partido Popular demuestran que la izquierda ha conseguido lo que quería: dividir a una derecha que en este momento procesal de la historia es un calco perfecto de la Pelea a Garrotazos del gran Francisco de Goya y Lucientes. Se le nota harto de que buena parte de la España oficial le considere peor, ética y moralmente, que el capo de Bildu y socio de Pedro Sánchez, Arnaldo Otegi, que fue el número 1 de una ETA que ha asesinado a 856 españoles. Puntualiza por enésima vez que la violencia machista «existe» y termina sorprendiendo con una propuesta que dará que hablar: su apoyo a la investidura de Feijóo si el líder del centroderecha recaba los ‘síes’ de los diputados socialistas necesarios.

PREGUNTA.- La FAES de José María Aznar ha acusado a Vox de haber extendido «el miedo a una alternativa de Gobierno», ¿es usted el culpable de que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España con el apoyo de los etarras, de los golpistas y del prófugo Puigdemont?

RESPUESTA.- O de la impotencia de quien preside esa organización, que ha sido paseado como un santo por toda España y parecía que era el gran revulsivo y el que iba a convencer a los votantes de Vox. Yo creo que deberían hacer una seria reflexión, porque se han dedicado a la demonización de Vox y al blanqueamiento del Partido Socialista. Ofrecer un pacto a un partido que había pactado con ETA, con los golpistas -a los que había indultado- y había incorporado a los comunistas al Gobierno en España después de 80 años es blanquear al Partido Socialista. Y, mientras tanto, estaban diciendo que Vox no era un socio fiable. Tienen exactamente lo que han buscado.

P.- Y ¿por qué cree que hace estas declaraciones la FAES de José María Aznar? Usted le conoce bien porque era presidente de las Nuevas Generaciones del País Vasco cuando Aznar presidía el PP y el Gobierno de España.

R.- Pues no sé si es un intento de eludir responsabilidades o un acto de soberbia. En cualquier caso, creo que responde a una gran falsedad, porque quien ha demonizado a Vox, junto con la izquierda, han sido los medios dependientes de Génova 13, quien ha confundido a la población con las encuestas ha sido Génova 13 y quien ha blanqueado al Partido Socialista ofreciéndole un pacto durante esta campaña ha sido Génova 13. No Vox, que ha ido a cada mitin a retratar al Gobierno y a decir que con ese Gobierno había que mantener distancia infinita y que nuestro modelo era el de la Comunidad Valenciana. Por eso digo que algunos tienen que decidir si llegan a acuerdos con el Partido Socialista en todas partes o si hacen lo que el electorado pidió el 28 de mayo, por ejemplo, en Murcia y en Aragón, donde todavía estamos esperando.

P.- Esperanza Aguirre ha defendido que el futuro del PP «pasa por Ayuso» y ha criticado la campaña de Feijóo contra Vox.

R.- El liderazgo del Partido Popular es algo que no me corresponde y es un debate interno que se está produciendo pero comparto la reflexión. El PP ha estado en esta campaña…

P.- ¿Es usted peor que Arnaldo Otegi?

R.- ¡Qué preguntas me hace!

P.- A algunos les parece gravísimo pactar con Vox pero no les parece tan grave pactar con Otegi…

R.- Pero es que soy mucho mejor que Pedro Sánchez, cosa que no es difícil, por cierto. Y a Pedro Sánchez le están ofreciendo un acuerdo. No voy a admitir ni siquiera la comparación.

P.- Era una metáfora. Para mí Otegi es el diablo y usted, no.

R.- Lo entiendo, lo entiendo, sé que no viene de usted. Pero es un planteamiento que a veces hace el PP. Dicen, por la boca pequeña: «¿Por qué no vamos a hablar con Vox cuando ellos pactan con Otegi?». Hombre, la comparación ofende. La reflexión de Aguirre sobre la campaña es totalmente certera. Han mostrado más preocupación en ganar a Vox que en derrotar al Partido Socialista y éstas son las consecuencias. Durante los mítines lo advertí. Estaban vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, repartiendo ministerios y vicepresidencias, y no habíamos ganado a Sánchez. Y, desgraciadamente, acerté.

P.- ¿Qué le parece que la gobernabilidad de este país pase por el sí o la abstención de un señor que dio un golpe de Estado, que está prófugo de la Justicia y que vive como un pachá en un suntuoso palacete en Waterloo?

R.- Pues me parece un drama de tal calibre…

P.- ¿Puigdemont va a ser el Waterloo de España?

R.- Evidentemente no, porque España es mucho más fuerte y acabará reaccionando y porque este Gobierno, o el que salga de las urnas, no va a poder cometer las fechorías que algunos tienen en la cabeza o las cesiones que algunos quieren hacer. Y yo, francamente, creo que eso no va a pasar. Hay tres millones de españoles en torno a Vox decididos a impedirlo y otros muchos millones que han votado a otra fuerza política y que también quieren que eso se impida. Hay suficiente fuerza, masa social y política en España, para impedirlo. Pero es dramático que la gobernabilidad de España dependa de cualquier tipo de separatismo, me da igual que sea del PNV que de Bildu que de Junts. Es verdad que algunos han sido terroristas y otros han dado un golpe de Estado. Los del PNV lo intentaron en 2003. No blanqueemos al separatismo porque eso tiene consecuencias.

P.- Ustedes no han tenido un buen resultado, ¿va a hacer alguna limpia dentro del partido? ¿Qué va a cambiar?

R.- Lo que vamos a hacer es defender lo que esos tres millones de españoles han votado. No vamos a cambiar nuestros planteamientos ni convicciones. El partido está en un proceso permanente de cambio y reorganización, pero sería un completo error pensar que el resultado de Vox obedece a cuestiones personales. Obedece a la gran confusión que se ha creado en la sociedad española.

P.- Y al voto útil…

R.- Sí, la gran confusión que se ha creado con la demonización, con el voto útil y con el blanqueamiento del Partido Socialista. La autocrítica ya me la hacen todos fuera, no voy a ser yo el que la haga en público.

P.- Sí, pero da la impresión de que los perfiles más liberales de Vox han pasado a un segundo plano…

R.- Eso es una película del Partido Popular y de sus medios. Es una película de ciencia ficción.

P.- Sí, pero algo de eso hay. Víctor González ya no está o está menos, el señor Espinosa de los Monteros…

R.- Pero, insisto, es una película. Los medios de comunicación pretenden saber más de lo que piensan esas personas que lo que saben ellas mismas. Es una invención, no hay nada de eso, no lo ha habido nunca. Es otra de las películas con la que se ha intentado dañar a Vox y yo no voy a contribuir a ella.