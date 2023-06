Santiago Abascal no tiene dudas de que el primer ministerio que eliminaría es el de Igualdad que dirige la podemita Irene Montero. «Lo haría porque ha servido para que haya unas señoras verdaderamente psicopáticas que han hecho cosas muy peligrosas. Por ejemplo, impulsando la aprobación de leyes que han sido criminales y que han servido para premiar a violadores y pederastas, que se dice rápido».

En el pasado mes de abril, Abascal se comprometió a cerrar «ese disparate criminal llamado Ministerio de Igualdad» tras conocerse nuevos datos de rebajas de pena a agresores sexuales que se han producido desde la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí. Abascal denunció «una vez más» las «criminales consecuencias» del sí es sí tras conocer, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ya son casi un millar los agresores beneficiados por la ley de Sánchez al ver rebajadas sus penas. «Ya son 1.000 los beneficiados por la manada de Montero y 100 los que están en la calle acechando a sus víctimas», señaló Abascal, quien destacó que es hora de proteger a las mujeres de los violadores y del Gobierno que los ayuda. Para conseguirlo, prometió que pronto cerrará el Ministerio de Irene Montero.

Una de las leyes impulsadas por Podemos que Abascal derogaría es la de la eutanasia. «El Estado no puede matar a nadie, aunque sea por su propia voluntad. Creemos en los cuidados paliativos porque queremos dar esperanza a las personas que lo están pasando mal. El mensaje es el de la desesperanza. ‘No se preocupe usted que acabamos con su vida’. Creo que lo que hay que hacer es hacer mejores leyes de cuidados paliativos para acompañar a las personas, para que no se sientan como una carga, para que no pierdan la ilusión, para que sienten que tienen el cariño hasta el último suspiro. No hacer una ley para quitárnoslos de en medio, que luego no se sabe cómo puede acabar. ¿Quién toma la decisión de la muerte de una persona, si es ella, si son sus herederos? Eso abre puertas muy peligrosas. ¿Las ha abierto ya? Entonces…», reflexiona.