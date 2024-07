Abascal dice que un «Gobierno con métodos totalitarios» ha detenido a Nacho Cano por disentir

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su apoyo al productor musical Nacho Cano y asegura que ha sido detenido por un «Gobierno con métodos totalitarios» y por disentir con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El propio Cano apuntó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su detención. «Viene a por mí porque apoyo a Ayuso y no digo que soy comunista», afirmó. Abascal ha querido respaldar al productor musical frente a la «mafia socialista».

«La mafia socialista en acción. Parece una película sobre una dictadura comunista, pero es la realidad que está imponiendo Sánchez y Marlaska. Los españoles, indefensos ante los criminales. Los que se atreven a disentir, perseguidos por el gobierno con métodos totalitarios. Todas las libertades están en peligro», ha señalado el líder de Vox en un mensaje colgado en las redes sociales. Santiago Abascal hace referencia también a los alegatos que realizaron trabajadoras de Malinche, el musical dirigido por Nacho Cano, afirmando que hubo «coacción policial» con el objetivo de denunciarle por un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores.

Trabajadoras del musical de Nacho Cano denuncian una COACCIÓN policial para denunciar un inexistente acoso sexual y explotación por parte del director, vinculado con la oposición al gobierno. ¿Necesitas más? España ya es una dictadura nivel Venezuela. pic.twitter.com/CcLgAadiKx — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) July 9, 2024

«Marlaska viene a por mí»

Nacho Cano hizo una comparecencia ante los medios tras haber quedado en libertad con cargos a la espera de la citación del juzgado que investiga los hechos. Lo hizo arropado de 17 becarios que trabajan en su musical. «En un país lleno de inmigrantes ilegales por un tubo y que viven del dinero del Estado, ayer por la noche, pensando que podía ocurrir lo que había pasado, se pusieron 17 denuncias por parte de 15 de nuestros becarios por el trato coaccionador y achantador de la Policía. El criminal no soy yo, el criminal es la Policía, a ella es a quien hay que investigar. Estoy señalando al comisario Alberto C. muy próximo al ministro Marlaska, vienen a por mí porque yo apoyo a Ayuso, ya han ido a por su hermano, a por otros, ahora ya sólo quedo yo», afirmó el ex integrante de Mecano.

El productor musical recalcó que es una víctima de una persecución política orquestada desde el Gobierno de Pedro Sánchez, concretamente a través del Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska. «Me detienen, pero me detienen 10 minutos para hacerme la foto y me dejan en libertad. Curiosamente, ciertos medios salen al poco tiempo. Aquí no hay nada que ocultar, aquí todo es transparente, que yo que traigo a esta gente que habla nuestro idioma a aportar talento, por eso soy un criminal, no, los criminales son la Policía y si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quién ha sido», señaló.

Estas palabras de Nacho Cano tras su detención han sido respaldadas con contundencia por Santiago Abascal, que también ha aprovechado para arremeter contra el Ejecutivo de Sánchez. El productor musical defendió también que la «persecución» que está sufriendo se debe a que es «el único» artista que «se atreve a decir» que no es ni comunista ni de izquierdas. «Y no lo voy a decir nunca porque he viajado y he visto lo que hace esa gente y no soy ni un idiota ni un cobarde», esgrimió.

El ex miembro de Mecano relató además un episodio que le sucedió tres días antes de las elecciones, cuando tres personas forzaron su estudio, según su versión. «La Policía me dijo que todas las cámaras estaban apagadas y es mentira, pero no he dicho nada de esto hasta hoy porque siempre tuve duda de quién estaba detrás y ahora no: van a por mí con lo que sea», apostilló.

Varios de los becarios tomaron la palabra durante la comparecencia de Nacho Cano ante los medios para aclarar la situación: «La Policía nos enseñaba fotos en el móvil de personas, en sus redes sociales, y nos decían que si los reconocíamos, nos dirigían para reconocerlos, ellos dirigían sus preguntas, querían que dijéramos que habíamos sido explotados y contratados, cosa que no es así, hemos estado bien».

«Nuestras participaciones son voluntarias y todo está dentro de lo pactado, sin perjudicar a ninguno de los trabajadores», puntualizó otra de las estudiantes.