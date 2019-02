Los funcionarios de Soto: “Rull miente porque tenemos la calefacción siempre encendida”

Josep Rull ha lamentado en un tweet que la celdas de la prisión de Soto del Real parecen “autenticas neveras” debido al frío. Funcionarios del centro aseguran a OKDIARIO que el ex consejero miente porque la calefacción está casi todo el día encendida.

“¡Pero si la calefacción en Soto del Real está siempre encendida!”. Así han reaccionado los funcionarios del Centro Penitenciario Madrid V tras la denuncia que el ex consejero catalán Josep Rull ha realizado a través de su cuenta de Twitter.

Rull ha asegurado que el frío en la cárcel de Soto del Real es uno de sus “peores enemigos” ya que la prisión está cerca de la Sierra de Guadarrama y “sólo hay calefacción dos horas al día”.

El fred és un dels nostres pitjors enemics. A Soto del Real, prop de la Sierra de Guadarrama, només hi ha calefacció 2 hores al dia. Les cel·les són autèntiques neveres. Molts interns ens diuen que havent dinat es fiquen directament al llit. Inaudit.

Tanmateix, no ens vinclaran. — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) February 5, 2019

Los golpistas catalanes se encuentran en el módulo más ‘codiciado’ de la prisión de Soto del Real, el conocido como ‘Gran Hermano’ por el número de cámaras de vigilancia instaladas para garantizar la seguridad de los internos y evitar cualquier filtración de fotografías o vídeos de los reclusos. El mismo módulo en el cumplen condenas otros presos ‘vips’ como el ex vicepresidente, Rodrigo Rato; el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas; el ex secretario de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga o el ex vicepresidente de Caja Madrid, José Antonio Moral Santín, entre otros.

Más privilegios

Es el módulo mejor preparado de la prisión. Y para más ‘inri’ los presos catalanes son los “internos con más privilegios de la cárcel”, según funcionarios del centro. Cuando ingresaron el pasado viernes no fueron cacheados como el resto de presos. Les hicieron un “integral” rápido y entraron inmediatamente en el centro. Tampoco tuvieron que guardar el turno de espera para ser entrevistados y para la asignación del módulo, y les permitieron introducir un equipaje que sobrepasaba los 25 kilogramos permitidos.

Pese a entregarles las mejores habitaciones “recién pintadas y extra limpias”, los golpistas han lamentado que las celdas parecen “auténticas neveras”. Sin embargo, fuentes internas aseguran que salvo que se produzca una avería -que no ha sido el caso- la calefacción se mantiene casi todo el día encendida.

“Se duermen a la siesta”

En el mismo tweet, el ex consejero asegura que: “Muchos internos nos dicen que después de comer se meten directamente en la cama. Inaudito”.

Pues bien. Las mismas fuentes explican a OKDIARIO que los presos se meten en la cama “para dormir la siesta, no porque haga mucho frío”. Aseguran que de 14:30 hasta las 16:30 horas se cierran los módulos y no tienen nada que hacer, a partir de esa hora les permiten salir al patio para realizar actividades al aire libre.