Sánchez prometió publicar la lista de amnistiados fiscales por Montoro cuando llegara al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repitió hasta la saciedad mientras estuvo en la oposición que en cuanto llegara a La Moncloa publicaría la lista de amnistiados fiscales por el entonces ministros de Hacienda Cristóbal Montoro. Era una de las ideas fuerza de su argumentario cuando abordaba la cuestión de la amnistía en mítines, actos del PSOE e incluso desde su escaño en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ahora el Ejecutivo socialista lo descarta por completo.

OKDIARIO publica este viernes grabaciones exclusivas de la princesa Corinna donde afirma que algunas cuentas del rey Juan Carlos I en Suiza se acogieron a esa amnistía fiscal de Montoro. Y salen a la luz dos nombres, los de los dos testaferros. Según cuenta la aristócrata alemana en las cintas, Álvaro de Orleans, primo del rey emérito, había actuado, junto al abogado suizo Dante Canonica, como los testaferros de Don Juan Carlos para ocultar esas cuentas y el patrimonio acumulado durante años. ¿Están esos dos nombres en la lista de amnistiados fiscales por la medida de Montero?

Si Sánchez cumpliese con su palabra, esa lista tendría que ver la luz más pronto que tarde. Sin embargo, este mismo viernes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno no publicará esa lista porque, a su juicio, la ley no lo permite y que si hubiera alguna disposición para cambiar esa ley, la medida no tendría “carácter retroactivo”. De esta forma, Montero ha sostenido ahora que Hacienda sólo publicaría los nombres en “futuras amnistías”.

Montero dice ahora que la ley no permite publicar la lista de amnistiados fiscales y que si se cambia, la medida no sería retroactiva

El 22 de abril de 2015, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, se pronunció así en el Congreso en una sesión de control al Gobierno: “Usted, señor Rajoy, ha vuelto a prohibir la publicación de la lista de defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal que aprobaron en 2012”. “Publique esa lista, porque si no, lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al Gobierno”, sentenció.

De los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, hubo 715 expedientes que fueron remitidos por la Agencia Tributaria al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) por haberse hallado indicios sobre un posible lavado de dinero. En esos expedientes se encuentran destacadas personalidades públicas, como jueces, embajadores y exaltos cargos de la Administración.

Además, se da la circunstancia de que Unidos Podemos ha pedido este miércoles la apertura de una comisión de investigación sobre esas “supuestas irregularidades” cometidas por Juan Carlos I a raíz de las las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein desveladas por OKDIARIO.

“Hay instrumentos”

Precisamente, el entonces portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, defendió en 2015 que “hay instrumentos” para conocer la lista total de los cerca de 30.000 contribuyentes que se beneficiaron de la amnistía, “ya sea modificando la ley general tributaria, ya sea aceptando una comisión de investigación”, que es justo lo que ha puesto Unidos Podemos sobre la mesa reclamando el apoyo de los socialistas para sacarla adelante.

“No habrá verdadera regeneración hasta que se conozcan los amnistiados”, señaló Saura, ahora nombrado secretario de Estado de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento.