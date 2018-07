La periodista Cristina Fallarás, la nueva consejera de RTVE a propuesta de Podemos y con el apoyo del PSOE, PNV e independentistas catalanes, presumió en un acto de robar un tubo de pasta de dientes en un supermercado. “Aquel acto para mí no fue un acto culposo, en ningún momento ni sentí remordimientos ni me sentí robando, ni siquiera me sentí miserable“, afirmó la periodista.

De esta forma, Fallarás emuló a la ex presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que tuvo que dimitir tras publicar OKDIARIO un vídeo en el que fue cazada robando en 2011 en un hipermercado dos cremas anti-edad. La periodista lo reveló durante una conferencia organizada por el Ayuntamiento de Vitoria en noviembre de 2013 denominada ‘Desahucios en primera persona: una mirada de género’.

“En el momento en el que una madre no puede alimentar a sus hijos, ya te pueden hablar de robar, ya te pueden hablar de legalidad, ya te pueden hablar de lo que quieras. Lo primero es que tus hijos tengan leche, lo primero”, empezó Fallarás en su alegato.

Acto seguido relató cómo robó un tubo de pasta de dientes en un supermercado de Caprabo: “Y el siguiente paso es robar… y robar con una cierta soltura, si me lo perdonan. Así que me fui por la mañana a Caprabo. Y me fui muy mona muy mona y salí, cogí la pasta, le dije a la cajera ‘me la llevo’ y salí por la puerta. Aquella pobre tipa no daba crédito, claro, pero yo me llevé la pasta en la mano”.

A pesar de esto, la periodista zaragozana aseguró que “dos meses después acudí a pagar aquella pasta”. “Le digo ‘¿te acuerdas de mí?’, y me dice ‘¿cómo me voy a olvidar? es que no sabía cómo explicarle al jefe lo que había pasado’. Es que no dio crédito. Y aquel para mí, realmente no fue un acto culposo, es decir, en ningún momento ni sentí remordimientos ni me sentí robando, ni siquiera me sentí miserable. Dije me falta pasta, voy a por pasta’ y ya está”, agregó.

Fallarás también reconoció su afecto por la “crema hidratante”. “Hay cosas básicas, como la crema hidratante, De repente te empieza a crujir la cara por la mañana y piensas ‘¿qué hago, me pongo acierta de oliva o qué hago con mi cara'”, afirmó la periodista y hoy consejera de RTVE a propuesta de Podemos.

“Lo que más eché de menos cuando entré en la pobreza radical fue mi crema hidratante”, finalizó Fallarás.

Declaraciones polémicas

Fallarás siempre ha mostrado en público sus ideas afines a Podemos. También es conocida por protagonizar varias declaraciones polémicas que se han hecho virales tras entrar en la nueva dirección de RTVE.