Mas se hace un Bárcenas: ‘no tiene’ para su fianza pero le cazan de esquí en el paraíso fiscal de Suiza

El ex president de la Generalitat Artur Mas ha sido ‘cazado’ en el aeropuerto suizo de Ginebra el pasado 1 de marzo en pleno viaje de esquí a los Alpes. La imagen no sería llamativa de no ser porque Mas ha aireado una y otra vez sus problemas económicos para pagar la fianza de 5,2 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas por el 9-N.

El 17 de julio de 2017 Artur Mas aseguraba que no tenía “dinero suficiente” para afrontar la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas por la consulta ilegal del 9-N. A medida que se acercaba el vencimiento del pago, Mas iba soltando el dinero, poquito a poco, y reclamaba tanto la ampliación de los plazos así como ayuda a organizaciones independentistas para poder hacer frente a la deuda.

La llamada caja de solidaridad de los independentistas, con las que se ha pagado no sólo la fianza de Mas, sino el dinero necesario para excarcelar a otros golpistas, como Carme Forcadell, supuso un alivio económico para las maltrechas arcas del ex president.

Sin embargo, todos los problemas económicos de Artur Mas han desaparecido de la noche a la mañana. Como muestran las fotografías obtenidas por OKDIARIO, el ex president fue ‘cazado’ en el aeropuerto de Ginebra, el paraíso fiscal suizo, recogiendo sus esquís de la cinta portaequipajes. En concreto, a las 18.25 horas del pasado jueves se disponía a recoger todo su material para trasladarse, junto a unos amigos, a una estación de alta montaña.

El ex mandatario catalán ha pasado cuatro días disfrutando en las lujosas y carísimas pistas de esquí de los Alpes, de un relajante viaje con algunos amigos, ajeno a la convocatoria de investidura del Parlament y a las negociaciones entre las fuerzas independentistas para encontrar un candidato de consenso. El domingo por la tarde Mas regresaba a Barcelona, donde, de nuevo, fue fotografiado por los pasajeros atónitos al comprobar cómo el ex president volvía de viaje con un cargamento de esquís y tablas de snow.

El viaje de Artur Mas al paraíso fiscal suizo recuerda a los que hacía el ex tesoro del Partido Popular Luis Bárcenas, otro amante del esquí alpino. En su caso, Bárcenas es un asiduo de la estación pirenaica de Baqueira –donde tiene una casa– pero en otro tiempo se le podía ver en las estaciones de esquí más exclusivas de Suiza, y de cena en los restaurantes más lujosos de Lyon.

Así aparecía en las comisiones rogatorias pedidas a las autoridades helvéticas con motivo de la investigación de la caja del PP. En ellas se describía cómo el ex tesorero del PP aprovechaba sus ‘visitas’ al banco Lombard Odier para disfrutar de la montaña –en su juventud Bárcenas era un apasionado del alpinismo–.