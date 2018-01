La informalidad de la monarquía alauita impide el viaje de los Reyes de España a Marruecos

Los monarcas del reino alauita no parecen tener el mismo concepto de la formalidad y el respeto a los compromisos establecidos en las relaciones diplomáticas que los mandatarios de los países europeos y occidentales. Es público y notorio que tanto el anterior rey Hassan II como su hijo Mohamed VI pasarán a la historia como los Jefes de Estado a quienes menos importan hacer esperar horas y horas a otros monarcas o presidentes o no recibirlos aunque estuviera programado un encuentro con ellos. Tampoco parece preocuparles suspender un viaje de Estado con sólo 5 o 6 días de antelación sin dar explicación de las razones que les han llevado a ello.

Es el caso del actual rey marroquí, cuyos funcionarios gubernamentales se permitieron la descortesía de avisar el pasado día 3 de enero al Gobierno español de que la primera visita de Estado de los Reyes Felipe y Letizia, previsto para los días 9, 10 y 11 de Enero, no se iba a producir. No era, además, la primera vez que este viaje se aplazaba ya que, en principio, estaba previsto para la primavera primero y para el otoño después. Pero lo que más sorprende al analizar las causas de la anulación de la visita es que no hay manera de averiguar el por qué de esa suspensión. Es más, cuando se sugiere que puede ser consecuencia del carácter veleidoso e informal del actual rey de Marruecos, algunas fuentes apuntan a que esta vez sí podría existir una causa más que justificada para la anulación. Algo que sólo es imaginable en el caso de que exista una causa física, por ejemplo que Mohamed VI se encuentre seriamente enfermo, pero eso tampoco se reconoce de forma abierta y clara.

Fuentes solventes afirman que lo que sí es descartable es que haya algún contencioso político entre los Reinos de España y Marruecos en estos momentos que aconseje el aplazamiento de la visita de la pareja real española al país magrebí. Más bien es todo lo contrario, las relaciones bilaterales hispano marroquíes pasan por un momento de estabilidad y no existen los escollos que se han producido en épocas anteriores. En principio, dado que la visita de los Reyes Felipe y Letizia no se había anunciado oficialmente, lo que se ha comunicado es que los trabajos previos para que la visita de Estado se realice seguirán su curso y que la fecha que se maneja para llevarla a cabo es el próximo mes de marzo.

Es importante en este asunto señalar asimismo que las relaciones entre las Casas Reales de España y Marruecos son realmente muy estrechas y que traspasan el simple ámbito de la amistad cordial para pasar a tener un carácter familiar. Como muestra, las palabras que le dedicó el rey Hassan II al entonces Príncipe Felipe en 1990, en su visita oficial al reino alauita, cuando se dirigió a él como el hijo de su hermano. Lo que equivalía, como es obvio, a considerarle su sobrino. O las palabras de don Juan Carlos a Mohamed VI en el entierro de su padre, al decirle que a partir de ese momento él se ocuparía del joven monarca al considerarle su propio hijo. Habrá que esperar a marzo para ver si los Reyes españoles pueden por fin visitar al monarca alauita y sellar de nuevo los lazos que unen desde hace decenas de años a las dos monarquías separadas por la escasa distancia que marcan las aguas del Estrecho de Gibraltar.