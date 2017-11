El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha reclamado este lunes que la Fiscalía y la Agencia Tributaria inicien acciones contra Podemos, tras conocerse todas las irregularidades de financiación cometidas en el partido de Pablo Iglesias y la fundación CEPS, a la que pertenecía el núcleo duro de la formación.

En su comparecencia en la comisión sobre la financiación de los partidos políticos, en el Senado, Inda ha recordado cómo OKDIARIO publicó en su día que esta fundación había recibido más de 7 millones de dólares del gobierno chavista, de los que únicamente declaró 3,7 millones. “Si eso me pasa a mí, ya estaría en la cárcel”, ha afeado.

En concreto, OKDIARIO publicó el documento en el que el expresidente venezolano Hugo Chávez ordenaba abonar a la Fundación CEPS 6,7 millones de dólares (alrededor de 6 millones de euros) entre 2008 y 2015 para que se encargara de impulsar en España “consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales que propicien un cambio político aun más afín al Gobierno bolivariano”. A ello se suman las subvenciones que la Fundación de Pablo Iglesias había recibido entre 2002 y 2007, con lo que el dinero superaba ampliamente los 7 millones de euros.

El documento firmado por Chávez citaba expresamente a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge –ideólogo también de esta formación– a los que se refería como “aliados naturales de la revolución bolivariana”.

“Monedero tenía despacho al lado de Chávez”

Además, Inda ha rebatido las declaraciones de Juan Carlos Monedero, que en su comparecencia, también este lunes, rechazó conocer a Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela y que, en una declaración jurada, confirmó ante la Policía española que Chávez ordenó en 2008 pagar 6,7 millones de dólares a CEPS.

“Monedero tenía el despacho en Miraflores al lado del dictador Chávez. Es imposible que no conociese a Isea. Esa información se cae en cuestión de segundos. Pero Monedero es uno de los tipos más amorales y cínicos que he conocido en mi vida”, ha señalado.

“Se han ido de rositas”

En varios momentos de su intervención, el director de OKDIARIO ha destacado su su sorpresa porque, pese a la cantidad de pruebas que acreditan pagos a Podemos procedentes de Venezuela e Irán, la Justicia no haya tomado medidas.

“La financiación ha llegado por transferencias de dinero que hemos probado”, pero “en el caso de Podemos parece que hay impunidad. De estos documentos se aprecia como mínimo relevancia penal”, ha dicho el periodista, que ha apoyado sus palabras con varias pruebas sobre la financiación del partido.

“Hemos probado que dirigentes de Podemos eran receptores de este dinero y no ha habido investigación por parte de la Agencia Tributaria, al menos que me conste. Estos señores se han ido de rositas“, ha abroncado el director de OKDIARIO, que ha considerado que la Fiscalía “tampoco tenía muchas ganas de investigar a Podemos” porque, en su momento, “ayudaba a dividir a la izquierda”. “Pero ha llegado la hora”, ha reclamado.

Los 272.000 dólares en Granadinas

Así, se ha referido al pago de 272.000 dólares de Venezuela a una cuenta de Pablo Iglesias, en el paraíso fiscal de Granadinas, sobre la que este periódico informó en mayo del año pasado. El medio fue demandado por Iglesias, aunque la Justicia estimó que la información era “veraz”.

“La televisión de Miami sacó la misma información y él no se querelló. Solo contra mí, porque le interesaba asesinarme civilmente”, ha reprochado Inda.

Irán pagaba el móvil de Iglesias

Además, ha recordado que el informe PISA “era un relato pormenorizado, con números de cuentas corrientes, movimientos desgranados del dinero que venía de Irán al entorno del señor Iglesias” y que “en cualquier país democrático, ese informe llevaría a una actuación de la Fiscalía y la Agencia Tributaria”.

Inda ha señalado que, según ese informe, se demostró que “con dinero procedente de la dictadura iraní se pagó durante años el teléfono personal de Iglesias” “Eso es como si a Aznar o Rajoy le paga la Gürtel, un escándalo planetario y aquí no pasó nada”, ha insistido.

Además, ha confirmado que la financiación de Venezuela a los dirigentes podemitas se extendió hasta 2015 y, por tanto, ya cuando Podemos era ya un partido registrado y se presenta a las elecciones europeas.

Asimismo, ha ironizado con que los trabajos de asesoría realizados por los dirigentes de Podemos para el gobierno de Chávez eran “un corta y pega, casi de El Rincón del Vago” y ha comparado, gráficamente, con que “el precio por folio era mayor al que cobra Clinton y Obama“.

“Iglesias no me mira a la cara”

El director de OKDIARIO ha revelado que no ha mantenido ninguna conversación en privado con Iglesias. “No me mira a la cara, mira hacia abajo cuando me ve”, ha afirmado. Aunque también ha confesado que “hablar con él no es lo que más me apetece. Personas que representan dictaduras totalitarias y quieren imponerlas en España no me gustan”.

Inda ha avanzado que “en las próximas semanas” podría haber novedades. “Habrá más documentos. Pero requeriría que insten al poder ejecutivo para que la Justicia y la Agencia Tributaria actúe contra estos señores con la misma diligencia que contra el resto”, ha reclamado a los senadores del PP.