Los 10 ‘dedazos’ de Sánchez anulados por los jueces: de Valerio a la purga de De los Cobos

El Gobierno de Pedro Sánchez acumula una lista de una decena de nombramientos que han sido rectificados por el Tribunal Supremo. Este jueves se ha declarado nula la elección de la ex ministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no cumplir el requisito de ser «jurista de reconocido prestigio». Previamente, se han estimado recursos contra designaciones en varios ministerios y en la Fiscalía General del Estado y también, por ejemplo, contra el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Los jueces ponen coto a la calculada estrategia de Pedro Sánchez de politizar y colonizar cargos de las más altas instituciones del Estado.

Magdalena Valerio este martes.

1. Consejo de Estado

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el nombramiento de la socialista Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de la Fundación Hay Derecho basado en que la ex ministra únicamente cumple uno de los requisitos legales: tener experiencia en asuntos de Estado.

Eduardo Esteban y Dolores Delgado.

2 y 3. Fiscalía de sala

El Supremo anuló en julio por segunda vez el nombramiento Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala coordinador de la Unidad de Menores al considerar que los argumentos de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para ascenderle no eran suficientes. Del mismo modo, la semana pasada el Alto Tribunal también tumbó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar, lo que conllevaba su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Público y acusó al nuevo fiscal, Álvaro García Ortiz, de cometer «desviación de poder».

El coronel Diego Pérez de los Cobos.

4. Guardia Civil

En la Guardia Civil, en lugar de un dedazo irregular, encontramos el caso de Diego Pérez de los Cobos, víctima de una persecución por negarse a incumplir la ley e informar a Fernando Grande-Marlaska de las pesquisas judiciales contra José Manuel Franco, ex delegado del Gobierno en Madrid, por autorizar la manifestación del 8-M en el comienzo de la pandemia. El ministro alegó «pérdida de confianza» pero la Justicia anuló el cese, primero, y luego determinó que no se había justificado suficientemente la decisión de no ascenderlo a pesar de cumplir los requisitos.

María Teresa Pérez.

5. Instituto de la Juventud

María Teresa Pérez, directora general del Instituto de la Juventud, también fue objeto de una sentencia del Tribunal Supremo. En ese caso, la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) impugnó el nombramiento y los jueces estimaron como injustificada el uso por parte de Sánchez de la excepción a la regla de ser funcionario para ocupar esa dirección general.

Gabriel Castañares.

6. Dirección de Políticas Palanca

Del mismo modo, otro alto cargo del Ministerio de Derechos Sociales en los tiempos de Pablo Iglesias era Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca. También la Sala Tercera concluyó que se había infringido la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público por la que el nombramiento de director general ha de recaer en funcionarios de carrera. El Gobierno puede establecer excepciones a esta regla, pero no se hizo así en esta situación.

Belén Cardona y Borja Adsuara.

7 y 8. Agencia de Protección de Datos

El Tribunal Supremo igualmente tumbó los nombramientos de Belén Cardona y Borja Adsuara en la Agencia Española de Protección de Datos para ocupar los puestos de Presidencia y Adjuntía de ese organismo público. Esa resolución fue recurrida por otros candidatos al puesto que consideraron vulnerados sus derechos. En este caso, se trataba de un acuerdo de nombramientos entre el PSOE y el PP de Pablo Casado para renovar esta institución.

Albert Soler.

9. Consejo Superior de Deportes

Albert Soler, director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes, también fue el protagonista de un varapalo de los jueces a Pedro Sánchez. En mayo de 2022 se anuló su designación porque el Ejecutivo no argumentó correctamente que esquivaba la excepción a la regla de nombrar a un funcionario de carrera.

Jesús María Martín Blanco.

10. Dirección de Discapacidad

Con Soler también cayó el fichaje de Jesús María Martín Blanco como director general de Derechos de las Personas con Discapacidad. FEDECA de nuevo logró tumbar esta decisión del equipo de Sánchez y la Sala de lo Contencioso-Administrativo lamentó que se diera desde la Administración central «una motivación vaga y genérica» para su elección frente a otros posibles escogidos.