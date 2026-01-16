Cómo se escribe somnolienta o zomnolienta

En el caso de las palabras somnolienta o zomnolienta podemos tener una duda sobre la forma de escribirse. Ambas se pueden pronunciar igual, pero solo una será la correcta, la otra formará parte de un grave error a la hora de escribir. Para impedir cometer este tipo de errores nada mejor que conocer a fondo cada palabra y evitar de esta manera que se produzcan equivocaciones. Toma nota de la palabra somnolienta, descubre de dónde viene y empieza a utilizarla de la forma más adecuada, solo así evitarás cometer una falta de ortografía al escribir.

Forma correcta con s

La forma correcta de escribir esta palabra es somnolienta con s, y no zomnolienta. La duda es bastante habitual y, siendo sinceros, le ha pasado a mucha gente alguna vez. Pero si vamos a lo correcto, la Real Academia Española no deja lugar a discusión: somnolienta es la única forma válida.

La confusión suele aparecer por cómo suena la palabra cuando la decimos en voz alta. En el habla cotidiana, sobre todo cuando hablamos rápido o estamos cansados (irónicamente), la s puede sonar poco marcada y dar pie a errores. Además, somnolienta no es una palabra que usemos todos los días, así que cuando toca escribirla es normal que surja la duda. Aun así, zomnolienta no existe y se considera una falta de ortografía.

Etimología y origen

El origen de la palabra también nos dice por qué se escribe con s. La palabra nos llegaría del latín somnolentus, que deriva de somnus, que significa “sueño”. Con este origen común salen otras palabras relacionadas como somnolencia, somnífero o insomnio. Todas comparten la s inicial y ninguna tiene relación alguna con la letra z. Por eso, desde el punto de vista del idioma, escribir zomnolienta no tiene base.

Un truco bastante práctico para no equivocarse es pensar en la palabra somnolencia. Si esa se escribe claramente con s, lo lógico es que somnolienta también lo haga. Relacionar palabras de la misma familia suele ser una forma sencilla y eficaz de evitar errores.

También conviene recordar que en español es muy poco común que las palabras que empiezan por so- se escriban con z. La mayoría llevan s: soñar, sonrisa, soplar, sombra. Tener esto en mente puede servir como pista rápida cuando aparece la duda.

Ejemplos según definiciones

Toma nota de estas definiciones del adjetivo somnolienta con sus ejemplos y quédate con la manera en la que está escrita para no volver a dudar. Somnolienta significa que tiene o denota sueño.

Parece un poco somnolienta la niña, esta noche no ha podido dormir nada bien, le están saliendo los dientes y le duele, no puedo hacer nada más por ella, solo dejarla dormir cuando lo necesites.

Si estás somnolienta será mejor que no cojas el coche o puedes tener un susto, descansa un poco y ya arrancarás más tarde.

Algunos medicamentos provocan que te sientas somnoliento, lo pone en el prospecto, no debes alarmarte si tienes siempre sueño durante el día, es normal, lo mejor sería que pudieras quedarte en casa.

Toma nota de cómo se escribe para no volver a equivocarte al escribir somnolienta se escribe con ‘s’. Con estos ejemplos, sinónimos y definiciones, el éxito estará asegurado.