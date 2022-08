Cómo se escribe hondo u ondo

El uso de las letras H es uno de los aspectos más confusos del español por su pronunciación muda. Con esta característica es normal que a veces se dude sobre qué palabras llevan H y cuáles no. En esta ocasión, la palabra correcta es hondo, ya que ondo, sin H, no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Por lo tanto, si se quiere hacer un uso correcto de la palabra hay que aprender esto y revisar su significado.

Hondo tiene la función de adjetivo principalmente, es decir que se usará para describir algo. Pero también se le puede ver como sustantivo, aunque esto es mucho menos común. Tiene unas definiciones concretas y fáciles de aprender.

El uso de hondo como adjetivo

Hondo viene del latín fundus, que significa base, fundamento o la parte más profunda de algo. Por lo tanto, su significado más común es describiendo algo que tiene gran profundidad, como un hoyo, un tazón, un pozo, un lago, el mar, etcétera.

También se usa para describir algo que es intenso, importante o muy preocupante incluso. Por ejemplo, una emoción, una felicidad, tristeza, enfermedad o crisis muy honda o profunda.

El sustantivo hondo

Un poco menos común, pero igual de válido es usar hondo como un sustantivo. En esta forma se puede usar como el hondo o más comúnmente lo hondo, por ejemplo: el hondo del vaso o lo hondo del bosque. Con base en esto se puede decir que en forma de sustantivo se define como la parte más profunda, inferior o inalcanzable de algo.

No solo se puede usar como un sustantivo tangible, también como algo intangible, sobre todo en sentido figurado o en contextos literarios. Un ejemplo de esto es cuando se dice: lo más hondo de mi ser. Es decir que es otra forma de referirse al fondo de algo.

La forma correcta es hondo

Como estamos viendo, se escribe hondo con ‘h’. Se trata de un adjetivo que hace referencia a una serie de cualidades muy concretas. Para poder conocer todos los secretos de este vocablo, siempre lo mejor es ir a la raíz de su formación. Esta palabra se usa de forma específica, en un contexto que nos ayudará a entenderla mejor.

Para mejorar tu escritura toma nota de estas definiciones y ejemplos, solo de esta manera conseguirás recordar que hondo se escribe con ‘h’.

‘El pozo es muy hondo, hay que tener mucha precaución’. El significado es de algo que tiene profundidad.

‘El pozo se construyó en la parte más honda de la finca’. Se quiere decir que alguna parte de un todo, generalmente de un terreno, está más baja que lo que rodea.

‘En la parte más honda del bosque hay muchas leyendas’. La connotación es de algo recóndito, misterioso, profundo.

‘En lo más hondo de su ser, sabe que le estoy diciendo la verdad’. Se refiere a sentimientos intensos, profundos, internos.

‘La parte honda de la cacerola se ha quemado un poco en la chimenea’. Se refiere a la parte interior e inferior de una cosa cóncava o hueca.

La palabra ondo

El vocablo ‘ondo‘ no existe en el español y no se reconoce por el Diccionario de la Real Academia Española (RAE). No hay que confundir ‘ondo’ con ‘onda‘, que sí existe en nuestro lenguaje.

La forma de pronunciar hondo en otros idiomas

El término ‘hondo’ tiene estas traducciones en los siguientes idiomas:

Inglés: deep

Francés: profond

Alemán: tief

Catalán: fons

Italiano: profondo

Portugués: profundo

Con estos ejemplos y definiciones es posible entender mucho mejor el uso de la palabra hondo en cualquier texto. Recuerda estos consejos para escribir con ‘h’, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir el adjetivo hondo de una manera sencilla y sin ninguna duda.

Ahora ya sabes cómo se escribe hondo. ¿Qué otras palabras que pueden ser adjetivos y sustantivos conoces?