¿Sabes cómo se escribe, cortéz o cortés?

Las palabras cortéz y cortés son dos palabras que a menudo se usan como sinónimos y se ven como equivalentes. Sin embargo, estas palabras tienen significados diferentes y uno de ellos es incorrecto. La forma cortés es la forma correcta de escribir la palabra. Este término se refiere a una persona que es amable, educada y respetuosa. Por ejemplo, una persona cortés saludaría con una sonrisa y ofrecería su ayuda a los demás. En etimología se deriva del término francés «courtoisie», que significa cortesía.

La palabra cortéz, por otro lado, es incorrecta. Esta palabra se refiere a una persona que es arrogante, orgullosa y poco dispuesta a escuchar a los demás. No se utiliza comúnmente y se considera una variante incorrecta de la palabra cortés. Debemos estar atentos para no cometer errores gramaticales.

Es importante usar la palabra correcta para evitar confusiones y asegurarse de que se comunica el significado correcto. Al leer mucho no solo vamos cogiendo más cultura, sino que se nos quedan grabadas en nuestra memoria muchas palabras, lo que nos servirá cuando las vayamos a escribir sobre cómo hacerlo. También es muy útil conocer bien el significado de las palabras de las que dudamos, así como sus sinónimos y antónimos, formas verbales correctas, etc. Los términos ‘cortés’ y ‘cortéz’ serían dos buenos ejemplos de dudas ortográficas. Aquí ofrecemos algunos consejos prácticos.

Cortéz y cortés

Cuando escribimos las palabras cortéz o cortés, podemos dudar sobre la forma de escribirse. Ambas se pueden pronunciar igual, pero solo una será la correcta, la otra formará parte de un grave error a la hora de escribir. Como hemos visto, para evitar cometer este tipo de errores nada mejor que conocer a fondo cada palabra, las reglas básicas de ortografía y evitar de esta manera que se produzcan equivocaciones.

La palabra correcta es cortés

Se escribe cortés con ‘s’ y acento en la última sílaba. Saber además de la letra final la necesidad de poner tilde en esta palabra nos ayudará a la hora de mejorar nuestra escritura. Es importante que conozcamos el significado de este adjetivo, de esta manera evitaremos cometer una y otra vez el mismo error. Analicemos estos ejemplos para saber perfectamente cómo utilizarlo en una oración.

‘Luis es una palabra cortés, que se esfuerza en caer bien’. El significado aquí es de amabilidad, de una persona educada y que guarda las reglas de la cortesía.

‘Para romper el hielo en una compleja conversación, un saludo cortés siempre es de gran ayuda’. El significado aquí es el de uso de unas normas sociales aceptadas como de amabilidad.

Los sinónimos de cortés

En la práctica, los sinónimos nos pueden ayudar a enriquecer cualquier texto. A la hora de escribir correctamente repetir una y otra vez el mismo adjetivo puede acabar siendo un error para corregir, para poder hacerlo nada mejor que estas palabras con sus ejemplos. Estas palabras sustituirán al adjetivo cortés en cualquier texto. Afable, caballeroso, educado, comedido, cordial, correcto, fino, obsequioso, amable, atento, cariñoso, considerado, delicado.

¿Podría utilizarse el término Cortéz?

Realmente no, el vocablo cortéz no puede ser usado, ya que es una palabra que no existe y carece de significado. Por ello, en el supuesto que se utilice esta forma para escribir el término Cortés, se estarán incumpliendo reglas ortográficas en la escritura y se incurre en una falta importante de ortografía.

Hay que tener en cuenta que modificar o añadir una letra o hacer uso de un signo de acentuación de forma incorrecta, puede hacer que se cambie el contexto de un texto o incluso que la palabra utilizada no tenga el significado esperado. Si escribimos de forma incorrecta ortográficamente, el significado de lo que escribimos no será coherente con lo que deseamos expresar.

Con estos sinónimos y definición correcta del adjetivo cortés podremos empezar a utilizarlo correctamente. Mejorar a la hora de escribir nos permitirá triunfar en muchos aspectos, atrévete a dar una mejor imagen en cada uno de tus textos.