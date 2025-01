Cómo se escribe comenzó o comensó

El idioma español, rico en matices y sutilezas, presenta desafíos constantes para quienes lo hablan y escriben. Uno de los aspectos más polémicos y frecuentemente malinterpretados es la correcta escritura de ciertas palabras, sobre todo aquellas que tienen una pronunciación similar. Un buen ejemplo de esto es el verbo «comenzar» y su conjugación en pretérito perfecto simple: «comenzó». En este artículo, exploraremos por qué «comenzó» se escribe con «z» y por qué «comensó» se considera una falta de ortografía, así como la importancia de una correcta escritura en nuestra comunicación diaria.

La raíz del verbo comenzar

El verbo «comenzar» proviene del latín «cominitiare», que significa «iniciar» o «empezar». A lo largo de los siglos, esta palabra ha evolucionado en su forma y uso, pero ha mantenido su esencia de marcar el inicio de una acción. En español, «comenzar» es un verbo irregular que cambia su raíz en diferentes tiempos y modos. En el pretérito perfecto simple, la forma correcta es «comenzó», que se deriva de la tercera persona del singular del pasado.

La conjugación del verbo comenzar

Para entender mejor por qué «comenzó» es la forma correcta, es útil repasar la conjugación del verbo «comenzar» en el pretérito perfecto simple:

Yo comencé

Tú comenzaste

Él/Ella/Usted comenzó

Nosotros/Nosotras comenzamos

Vosotros/Vosotras comenzasteis

Ellos/Ellas/Ustedes comenzaron

Como podemos ver, la forma «comenzó» está alineada con las reglas de la conjugación de los verbos que terminan en «-ar». Sin embargo, muchos hablantes tienden a confundir esta forma con «comensó», resultado de una pronunciación errónea o de un descuido ortográfico.

La confusión con «comensó»

La palabra «comensó» no existe en el idioma español. La confusión puede surgir por la similitud fonética entre «comenzó» y «comensó». Sin embargo, esta última no tiene ninguna validez en la lengua. Es importante señalar que «comensal» se refiere a una persona que come en la misma mesa que otra, y si bien la pronunciación puede dar lugar a errores, «comensó» no tiene un significado reconocido.

La importancia de la ortografía

La correcta escritura de las palabras no solo es esencial por razones estéticas; también es crucial para la claridad y comprensión del mensaje que se quiere transmitir. La falta de ortografía puede llevar a malentendidos y a una percepción negativa de la persona que escribe. En el caso de «comenzó», escribir «comensó» puede dar la impresión de falta de conocimiento sobre el idioma, lo que puede afectar la credibilidad del autor del mensaje.

Ortografía y comunicación

La escritura es una forma de comunicación que, a menudo, se basa en la precisión. En un mundo donde la comunicación se realiza en gran medida a través de mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales, la atención a la ortografía se ha vuelto más importante que nunca. Un error ortográfico puede desviar la atención del contenido del mensaje y hacer que el lector se enfoque en la falta, en lugar de en la idea que se está tratando de comunicar.

Consecuencias de los errores ortográficos

Los errores gramaticales y ortográficos pueden tener diversas consecuencias, desde la pérdida de credibilidad personal hasta malentendidos en situaciones profesionales. En el ámbito laboral, por ejemplo, un currículum vitae con errores puede costarle a un candidato la oportunidad de ser seleccionado para una entrevista. En el ámbito académico, los errores en ensayos y trabajos pueden afectar las calificaciones y la percepción del profesor sobre el estudiante.

Se escribe comenzó

Comenzó se escribe con ‘z’ es la tercera persona del singular del pretérito imperfecto del verbo comenzar. Este verbo tiene un significado muy concreto que debemos conocer, solo de esta manera seremos capaces de emplear correctamente esta palabra en una oración. Toma nota de sus definiciones, los ejemplos te ayudarán a entender perfectamente cómo utilizar comenzó de forma correcta a la hora de escribir.

Hacer que una cosa que antes no existía no ocurría o no se hacía pase a existir, ocurrir o hacerse, o hacer la primera parte de esta cosa. Comenzó a escribir de repente, sabía perfecta qué tenía que decir y cómo hacerlo, se convirtió en un buen escritor de la noche a la mañana y sin previo aviso.

Estar en la primera parte de la existencia o manifestación de una cosa o en el momento que constituye su punto de partida. La empresa no comenzó muy bien, ha acumulado pérdidas importantes.

Constituir la primera parte de otra que se expresa o el punto de partida de su existencia o manifestación. El jardín comienza con unos árboles que dan paso al césped.

Realizar cierta cosa antes que nadie o antes que otra cosa, generalmente como operación previa de algo o condición para que algo suceda. Juan comenzó a cambiar la ropa de un armario a otro.

A partir de ahora escribiremos comenzó de forma correcta, sin tener en cuenta una pronunciación que puede ser un tanto confusa. Utiliza este verbo en la oración adecuada siempre que lo necesites para enriquecer tus textos.