Antes de pasar a la traducción de la palabra chorizo al idioma inglés vamos a analizar el origen de este vocablo y su significado. Se denomina chorizo a un embutido: es decir a una tripa que se rellena de carne. Este embutido se puede preparar con diferentes carnes, pero el más popular es el de cerdo. El origen de este tipo de chorizo es de España, el cual se prepara con carne de cerdo, pimentón y ajo, se caracteriza por su tonalidad rojiza y por su proceso de curado al humo. En América Latina a esta variedad se le llama chorizo español. En los países sudamericanos, el chorizo más popular es aquel que no se cura y que combina carne de cerdo y de vaca. Este chorizo que no puede comerse crudo, suele incorporarse a los asados, junto con la morcilla y otros cortes de carne que se cocinan con carbón en la parrilla. Esta clase de chorizo, que suele mencionarse como chorizo parrillero o chorizo criollo, es usada en Argentina para preparar choripán (concepto que se forma con los sustantivos “chorizo” y “pan”). Es importante mencionar que hay otros usos de chorizo aceptados por la Real Academia Española, que no tienen que ver con la gastronomía. Se puede llamar chorizo, por ejemplo, a un ladrón: “Ten cuidado con ese chico, es un chorizo”.

Cómo se dice chorizo en inglés y algunas frases

La palabra chorizo en lengua inglesa se dice al igual que en español chorizo. Te mostraremos a continuación algunas frases con esta palabra.

Can you give me your recipe for lentils with chorizo and blood pudding?.-¿Me das tu receta de lentejas con chorizo y morcilla?

¿Cómo se dice chorizo en otros idiomas?

Si quieres aprender aún más, te mostraremos a continuación cómo puedes decir la palabra chorizo en otros idiomas del mundo.