Calendario escolar 2022 – 2023 en Ceuta: fechas y cuándo empieza el curso

En la segunda semana de septiembre comienzan las clases de Primaria y Secundaria en Ceuta. Además, ya se han publicado las fechas y calendarios definitivos para los cursos. El próximo año lectivo tendrá nada más ni nada menos que 175 días de clases. Cómo ha ocurrido ya en años anteriores, este año escolar tomará en consideración algunos días festivos de gran relevancia social y cultural, cómo lo son por ejemplo las fiestas de Pascua, Navidad y algunas fechas especiales de conmemoración a santidades.

Lo más importante del calendario escolar 2022 – 2023 en Ceuta

Si bien es cierto que el próximo calendario escolar de Ceuta no diferirá demasiado en lo que respecta a calendarios de años anteriores, también es verdad que existen algunas pequeñas modificaciones a considerar. En primer lugar, el próximo año lectivo comenzará a partir del jueves 8 de septiembre de 2022 y se extenderá hasta el día viernes 23 de junio de 2023. Entre medio de estas dos fechas se mantienen dos de las vacaciones más esperadas por todos: Navidad y Pascuas.

Las vacaciones de Navidad se extenderán desde el viernes 23 de diciembre hasta el viernes 6 de enero. Por otra parte, Pascuas irá desde el lunes 3 de abril hasta el viernes 7 del mismo mes. Pero además de estas fechas festivas, también existirán otras como lo son por ejemplo el día de la Inmaculada Concepción, la Fiesta Nacional de España, la Fiesta Nacional de Cataluña, el Día del trabajo, el Día de todos los santos, y algunos otros. En lo que respecta a días festivos, este calendario no sufrirá grandes modificaciones en comparación con los de años anteriores.

Al día de hoy ya todo está listo para que comience a correr el nuevo año lectivo de una manera estable y sin interrupciones. Sin embargo, nunca estará demás consultar periódicamente las fechas del calendario, por si llegara a darse alguna modificación.

Fechas señaladas

Puente de la Constitución y el día de la Inmaculada, el 6 y el 8 de diciembre respectivamente. Junto al posible puente del 7 de diciembre, como novedad este año se considera día de libre disposición el día 5 de diciembre.

el 6 y el 8 de diciembre respectivamente. Junto al posible puente del 7 de diciembre, como novedad este año se considera día de libre disposición el día 5 de diciembre. Vacaciones navideñas. Serán entre el 23 de diciembre y el 8 de enero de 2023, ambos inclusive.

Serán entre el 23 de diciembre y el 8 de enero de 2023, ambos inclusive. Carnaval 2023 . Desde el 16 de febrero al 22 del mismo mes, considerado miércoles de ceniza.

. Desde el 16 de febrero al 22 del mismo mes, considerado miércoles de ceniza. Semana blanca. Desde el lunes 27 al viernes 31 de marzo.

Desde el lunes 27 al viernes 31 de marzo. Semana Santa. Desde el sábado 1 de abril al domingo 9 de abril.

¿Ya has visto el calendario del próximo año lectivo en Ceuta para este periodo 2022 – 2023? Si piensas irte de vacaciones con tus chicos puede que sea una muy buena idea considerar todos los festivos y puentes escolares del próximo año escolar. Además, no olvides consultar regularmente el calendario, para verificar que no se haya realizado ninguna modificación.