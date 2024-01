Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social de España, ha aprovechado la firma del acuerdo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con los sindicatos para arremeter contra los sueldos de los empresarios. En esta ocasión, la líder de Sumar ha afirmado que las retribuciones que «se perciben en los consejos de administración son «elevadísimos».

La ministra también ha anunciado este miércoles la convocatoria de la mesa de diálogo social que abordará la reducción de la jornada laboral para el próximo jueves 25 de enero. «Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país», ha defendido Díaz.

Díaz ha afirmado que «los elevadísimos salarios de la dirigencia empresarial de nuestro país» reflejan que hace falta «una redistribución mas justa». «Tenemos que tener en cuenta lo que esta pasando. El 90% de los hogares de España tienen como fuente principal de ingresos salarios o pensiones», indicó la ministra.

Diaz plantea que la precariedad o el bajo poder adquisitivo de los españoles tiene como una de sus causas que los empresarios tengan sueldos más elevados.

La ferrolana considera que el «empleo, la economía y la justicia social» son los objetivos a los que debe aspirar el Gobierno. Para conseguirlos, «el SMI es el instrumento mas potente para combatir la pobreza laboral», defiende. «La distribución nacional es más igualitaria gracias al SMI pues la desigualdad salarial se ha reducido un 20%», declara Díaz.

Además, la ministra defiende que sus políticas son feministas: «Hemos reducido la brecha retributiva porque afecta fundamentalmente a las mujeres, que son las que están en el decil mas bajo».

Diaz y el rechazo a los empresarios

El pasado viernes Díaz cumplió sus amenazas a la CEOE y acordó con CCOO y UGT subir un 5% el SMI para 2024. Los sindicatos demandaban un aumento del 5% en el SMI para este año. La patronal, por su parte, puso sobre la mesa varias propuestas que fueron desoídas por Trabajo. Por tanto, las federaciones empresariales CEOE y Cepyme decidieron no respaldar el acuerdo.

Las demandas de los empresarios eran vincular el salario mínimo a los contratos públicos e implementar incentivos para el sector agrícola. Ninguna de las dos han sido atendidas en las negociaciones.

Pese a ello, este miércoles la ministra ha asegurado que la legislatura comienza «con un acuerdo salarial» que supone una «altura de miras» y «hacer del dialogo social una referencia». Un acuerdo en cuya firma ha estado ausente una de las dos partes más interesadas: los empresarios.

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha declarado en su discurso que le «hubiera gustado tener a la CEOE y a Cepyme aquí» y que, por su parte, les había «dado todo tipo de facilidades, mas flexibilidad». Sin embargo, la petición de los empresarios de vincular el salario mínimo a los contratos públicos hubiera beneficiado a numerosos trabajadores del Estado y, pese a ello, los sindicatos no persistieron en la exigencia.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, también ha hecho referencia a la ausencia de los representantes de los empresarios: «Siempre es una buena noticia llegar a un acuerdo que beneficia a millones de personas, aunque no es completo porque no es tripartido. Sería más positivo que se pueda hacer por todas las partes, pero el hecho de que la CEOE no este aquí no debería suponer ninguna traba».

Con todo, la ministra ha anunciado este miércoles que abrirá un nuevo proceso de negociación y diálogo para tratar de llegar a un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral, algo «que lleva 40 años estancado». «Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país», ha subrayado Díaz.

Diaz ya había afirmado que volvería a encontrarse con sindicatos y empresarios para tratar de encontrar un punto en común sobre el subsidio de desempleo, medida rechazada por el Parlamento la pasada semana. Podemos, partido que se presentó en coalición con ella, votó en contra de las medidas que la líder de Sumar pretendía establecer.