La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, vuelve a dar otro golpe sobre la mesa: reducirá la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, cuente o no con el apoyo de la patronal, es decir; al margen de los empresarios. La líder de Sumar también luchará porque el despido sea «disuasorio», según ha asegurado este lunes tras la celebración de la Comisión de Trabajo del Congreso en el que se han presentado las principales líneas de actuación de la cartera de Díaz para esta XV legislatura.

Ni el riesgo de restar seis décimas anuales al Producto Interior Bruto (PIB), ni la difícil aplicación en el sector hostelero, son suficientes alarmas para la ministra de Trabajo. Díaz insiste en que reducir la jornada «beneficiaría a 12 millones de asalariados en el sector privado» y por ello, será el «principal reto de su departamento» este 2024.

Falso diálogo social

A juicio de Díaz, esta reforma sería respaldada también por votantes «de derecha y extrema derecha» e insiste en que «centrará buena parte de los esfuerzos» de su cartera «en el marco del diálogo social». Una promesa complicada dado que en el último aumento del SMI, la ministra dejó de lado a los empresarios, pese a que fueron estos los que primero propusieron un aumento -incluyendo los contratos públicos-, que fue rechazado de plano.

A la ministra le gustaría que el acuerdo para reducir el tiempo de trabajo cuente con el apoyo de sindicatos y patronal, pero no ha descartado la posibilidad de que sea «bipartito» y la parte representante de los empresarios no se sume: «A mí me gustaría que fuera tripartito, si no puede ser tripartito, será bipartito, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social». Por tanto, otra cacicada de la principal socia del Gobierno fransketein reeditado de Pedro Sánchez. Fuentes de la CEOE ya han expresado a este periódico que «dudan que la ministra tenga en cuesta su opinión» para acometer otra nueva reforma que, a su juicio, «volverá a ser unilateral por parte de la actual ministra de Trabajo».

Además, el anuncio de la reducción de la jornada laboral llegar a escasos días de conocer la población activa española a cierre del pasado 2023 -con datos que estarán igual de maquillados que los últimos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)-.

Díaz ha apuntalado que la reducción del tiempo de trabajo permitirá «mejorar la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, el reparto equilibrado de las tareas de cuidados, la formación, el ocio o la participación social». Sin embargo, varios economistas aseguraron a OKDIARIO que la realidad es que esta disminución de la jornada laboral generará un impacto negativo sobre los contratados a tiempo parcial. La consecuencia práctica para estos trabajadores será, o subirles hasta casi el 4% de su salario -de difícil asunción para el empleador- o bien, reducirles la jornada laboral. Es decir; cobrarán igual, trabajando igual aunque sobre el papel sean menos horas, con su consiguiente repercusión negativa sobre su cotización futura.

Reforma del despido

De otro lado, Díaz ha asegurado que reformará el despido para que, a su juicio, «se adecue a la Carta Social Europea» y se convierta así en «disuasorio» para la empresa, para que no despida «sin causa» al empleado. La ministra de Trabajo ha obviado por tanto que la legislación vigente ya recoge varios supuestos de despido disciplinario que se basan en «faltas graves en el trabajo, de manera culpable».

Además, Yolanda Díaz ha insistido en que dicha reforma contendrá «el cese del despido automático ante la oficialización de determinadas invalideces». En consecuencia, Díaz convocará una comisión de expertos para comenzar a elaborar el que ha denominado como Estatuto del Trabajo del siglo XXI, para comenzar uno de los «grandes caminos pendientes a recorrer». También, ha indicado la vicepresidenta que, con carácter inminente, se trabajará con el resto de grupos el texto de la transposición de la directiva de transparencia en las condiciones laborales.