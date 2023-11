Ya es oficial: Mercadona ha puesto fecha de vuelta a uno de los productos más deseados

Mercadona es una de las cadenas de supermercados más populares de España, y no solo por sus precios competitivos y su calidad, sino también por sus novedades constantes que sorprenden a sus clientes. Sin embargo, no todo son alegrías, ya que a veces Mercadona decide retirar algunos productos de su surtido que se habían convertido en favoritos de muchos consumidores. En algunos casos, estos productos ya no vuelven nunca, lo que provoca la decepción y el enfado de los fans. Pero hay uno que sí que volverá, y Mercadona ya ha puesto fecha de vuelta a uno de los productos más deseados.

Mercadona pone fecha de vuelta a uno de los productos más deseados

Se trata del helado de Stracciatella, un producto que se había ganado el corazón de muchos amantes de los helados por su cremosidad, su sabor y su precio. Este helado, que se vendía en un envase de 1 litro por 2,85 euros, era uno de los más demandados en verano, pero también en otras épocas del año. Sin embargo, Mercadona había decidido retirarlo de su catálogo, sin dar ninguna explicación al respecto.

La cadena de supermercados ha respondido a una usuaria desde su cuenta en X (antes Twitter) que le preguntaba por el helado de Stracciatella. Mercadona le ha confirmado que, aunque retirado, este helado volverá en el verano de 2024 durante la campaña de verano. Así lo ha anunciado en un tuit que ha generado una gran expectación entre los seguidores de la marca.

Hola 👋🏻. Ya no tenemos el helado de stracciatella a la venta 😕, pero volveremos a tenerlo para la próxima campaña de verano 2024 😉. Saludos. — Mercadona (@Mercadona) November 15, 2023

De este modo ya no vamos a tener este helado durante los próximos meses, aunque solo vamos a tener que esperar hasta el verano de 2024 cuando estará de vuelta. Sin embargo no es el único ya que otros muchos helados fueron retirados de los supermercados de Juan Roig y no regresarán hasta la próxima campaña de verano.

Otros productos retirados por Mercadona en noviembre

Y junto a los helados, Mercadona ha retirado de su surtido en los últimos meses otros productos. La cadena de supermercados suele renovar su oferta según la demanda de los clientes y las tendencias del mercado, lo que implica que algunos productos dejen de estar disponibles. Estos son algunos de los productos que Mercadona ha retirado en noviembre:

Pack de 4 de Mousse de Chocolate : se trata de un postre lácteo que se vendía en un pack de cuatro unidades. Era un producto muy apreciado por los amantes del chocolate, ya que tenía una textura suave y un sabor intenso. Mercadona ha decidido dejar de venderlo pero no ha dado explicación de si volverá o no.

: se trata de un postre lácteo que se vendía en un pack de cuatro unidades. Era un producto muy apreciado por los amantes del chocolate, ya que tenía una textura suave y un sabor intenso. Mercadona ha decidido dejar de venderlo pero no ha dado explicación de si volverá o no. Barritas de arándanos: se trata de unas barritas energéticas que se vendían en un pack de seis unidades. Eran un producto ideal para tomar entre horas o como tentempié, ya que aportaban fibra, vitaminas y antioxidantes. Mercadona ha decidido dejar de venderlas pero todo apunta a que volverá.

se trata de unas barritas energéticas que se vendían en un pack de seis unidades. Eran un producto ideal para tomar entre horas o como tentempié, ya que aportaban fibra, vitaminas y antioxidantes. Mercadona ha decidido dejar de venderlas pero todo apunta a que volverá. Crocanrol: se trataba de unas croquetas con queso para la freidora que se vendían en un envase de 300 gramos. Eran un producto muy sabroso y fácil de preparar, ya que solo había que freírlas durante unos minutos. Sin embargo ya no están disponibles y por lo visto, no volverán

Estos son algunos de los productos que Mercadona ha retirado en noviembre, pero no los únicos. Si quieres estar al día de todas las novedades y cambios de Mercadona, te recomendamos que visites su página web o sus redes sociales, donde podrás encontrar toda la información actualizada. Y recuerda, si echas de menos algún producto, no dudes en preguntar a Mercadona, puede que tenga fecha de vuelta.