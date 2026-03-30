El Gobierno de Portugal ha puesto en marcha una nueva batería de medidas con el fin de aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario. Las medidas anunciadas por el primer ministro Luís Montenegro combinan incentivos fiscales, con cambios regulatorios y una medida concreta que apunta a un problema enquistado: las viviendas procedentes de herencias que nunca se reparten.

La iniciativa llega en un contexto de fuerte subida de precios en el mercado inmobiliario. Solo en 2025, el coste de la vivienda aumentó un 17,6%, el mayor incremento registrado desde 2011. Esta subida de precios provoca la presión sobre el acceso al alquiler y la compra.

En cuanto a los incentivos fiscales, el gobierno portugués propone la reducción de impuestos en alquileres moderados, una bajada del IVA en la construcción de vivienda habitual o destinada al alquiler y exenciones en determinadas operaciones inmobiliarias.

Uno de los principales ejes del plan está en las llamadas herencias indivisas, que son propiedades que pertenecen a varios herederos y no han sido repartidas. Según el Ejecutivo, este tipo de situaciones se ha mantenido durante décadas, dejando viviendas fuera del mercado.

La propuesta de Luis Montenegro pasa por facilitar mecanismos legales que permitan vender estos inmuebles incluso sin acuerdo entre todos los herederos, con el objetivo de desbloquear viviendas que ya existen y ponerlas en circulación.

El Gobierno también plantea cambios en la normativa urbanística para acortar plazos y hacer más previsibles los procesos de construcción, con la idea de acelerar la llegada de nuevas viviendas al mercado.

Dichas medidas llegan tras meses de tensión en el sector y protestas en varias ciudades del país. En los últimos años, la oferta ha caído mientras los precios han seguido subiendo, generando una competencia creciente por cada vivienda disponible.

Con este paquete, el Ejecutivo busca activar tanto la vivienda ya existente como la de nueva construcción, en un intento por responder a una crisis que sigue marcando el día a día de miles de personas en Portugal.