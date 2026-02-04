Buscar vivienda en distintas ciudades y provincias a la vez, ahora en un solo click

Los míticos mapas grises de idealista que todos hemos usado para buscar vivienda, ya sea alquilada, compartida o en propiedad, han evolucionado para hacernos la vida más fácil en nuestras búsquedas. Desde la plataforma han creado ahora una nueva manera de buscar casa, a través de la cual podemos seleccionar varias zonas a la vez, permitiéndonos tener un abanico de posibilidades que hasta ahora no existían en el mercado español.

Con esta nueva funcionalidad, disponible tanto en la web como en la app, los usuarios podemos seleccionar varias zonas a la vez en una única búsqueda, de forma cómoda, flexible y totalmente adaptada a nuestras necesidades reales.

Varias zonas a la vez en una única búsqueda

Hasta ahora, aquellos que queríamos buscar vivienda en más de una zona teníamos dos opciones: dibujar un área en el mapa cuando las zonas eran contiguas o hacer varias búsquedas por separado. Muchos usuarios demandaban una solución más sencilla e idealista se ha puesto manos a la obra para facilitar la búsqueda.

Ahora, con la nueva funcionalidad, podemos combinar diferentes zonas en una sola búsqueda, aunque no sean contiguas, y gestionar todo desde una misma experiencia. Por ejemplo, puedes buscar vivienda en el municipio de Madrid y, al mismo tiempo, en toda la provincia de Cáceres y en el centro de la ciudad de Málaga.

Buscar con solo gesto dos viviendas en diferentes provincias

Esta nueva funcionalidad mejora la experiencia del usuario y también supone un cambio de paradigma en el mundo de las búsquedas digitales de vivienda, haciendo de idealista una plataforma que se diferencia de las demás herramientas digitales del sector inmobiliario. La nueva funcionalidad se diferencia, sobre todo, por dos aspectos: la libertad de selección y la facilidad de uso, dos aspectos que hacen a idealista un espacio idóneo desde el punto de vista de la eficiencia.

Con respecto a la libertad de selección, idealista permite combinar zonas sin límites, mezclando barrios, distritos, municipios e incluso provincias. Así podemos buscar, por ejemplo, en distritos colindantes de distintos municipios o en varias localidades a la vez, adaptando la búsqueda a tus necesidades reales.

Se trata, además, de una herramienta que es fácil de usar por todos los usuarios. Podemos añadir zonas con un solo clic desde el mapa y acceder a la funcionalidad desde distintos puntos de la plataforma. Además, señalan desde idealista que esta nueva forma de búsqueda ha sido testada con personas reales y, de este modo, garantizar que estamos ante una navegación accesible, sencilla, ágil y sin fricciones.

Tampoco tenemos límite de zonas a la hora de hacer la selección, así podemos tener un control total sobre nuestras búsquedas. Podemos combinar zonas, y podemos mezclar unidades administrativas de distintos niveles y de diferentes provincias. En definitiva, somos los usuarios los que decidimos todos nuestros filtros de búsqueda. Control absoluto.

Dónde accedemos a esta nueva forma de búsqueda

Para poder usar esta nueva forma de búsqueda, idealista la ha integrado en diferentes puntos de la plataforma, tanto la versión web como la app. Así podemos ajustar nuestra búsqueda en apenas unos clicks y poder optimizar nuestro tiempo.

Podemos seleccionar varias zonas a la vez desde:

.- El mapa de selección de zonas, accesible desde la HOME de idealista o desde el listado

.- El propio listado de inmuebles

.- El mapa de resultados

Se trata, en definitiva, de una forma de buscar vivienda aún más sencilla y eficiente. Esta nueva funcionalidad de idealista nos acompaña en la experiencia de buscar un inmueble a nuestra medida.