La francesa Vivendi (12%) y el mexicano Carlos Slim (7%) se han mostrado dispuestos a vender sus acciones de Prisa en las conversaciones que han mantenido con los accionistas españoles del grupo de medios que quieren derrocar a Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa con el 29,75% del capital -según su último comunicado a la CNMV-.

Liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, los accionistas españoles de Prisa suman alrededor del 15% del capital de la empresa junto a Adolfo Utor (Balearia) y Diego Prieto (antiguo rey de las ambulancias en Andalucía). Además, cuentan con el apoyo de la familia Polanco (7%) y del Banco Santander (4%).

Los accionistas españoles de Prisa están buscando fórmulas para hacerse con el control del grupo o, al menos, de los medios de comunicación nacionales, principalmente el diario El País y la Ser. Fracasada la vía de sumar el 51% del capital y forzar su cese en la Junta de Accionistas -que se saldó con una victoria contundente de Oughourlian-, ahora Entrecanales y Contreras buscan socios para armar una oferta y comprar sólo los medios españoles o la participación del inversor francés.

Las fuentes consultadas explican que la primera opción de los accionistas españoles de Prisa es presentarle a Oughourlian dos ofertas, dos opciones para acabar con la guerra interna. Se trata de dos posibilidades para que el inversor francés salga de Prisa, ya que de lo contrario tendrá que gestionar una empresa que está prácticamente quebrada y con parte del accionariado, el Gobierno, y buena parte del Ibex en su contra.

Aunque Oughourlian ha señalado públicamente que no confía en que estos accionistas lleguen a hacer ninguna oferta porque «nadie les va a prestar dinero porque no tienen un proyecto para la compañía», ellos dan por hecho que presentarán las ofertas al inversor francés en unos días.

«La cuestión es si Oughourlian quiere o no quiere llegar a un acuerdo. Si se enroca y pide 750 millones de euros por El País y la Ser va a ser difícil. Y si insiste en que no va a vender su paquete porque no quiere dejar tirados a los inversores que él ha traído, también», explican estas fuentes.

En efecto, Oughourlian aseguró en un encuentro con periodistas tras la Junta de Accionistas del 14 de mayo, que no iba a vender su parte porque dejaría tirados a sus inversores, por lo que animó a sus críticos a lanzar una OPA por el 100% de la empresa.

Si la negociación entre las dos partes no llega a buen puerto, o si ni siquiera se sientan a negociar, cobra importancia la intención de Vivendi y Slim de vender sus títulos, según han comunicado a los accionistas españoles. Si éstos logran comprar esa participación, se acercarían al 50% del capital si suman a la familia Polanco, al Santander, y a los otros dos accionistas mexicanos.

Es el plan inicial, que Oughourlian tumbó a finales de marzo aprobando una ampliación de capital sin derecho de suscripción equivalente al 10% de Prisa, y al abrir un periodo extraordinario para convertir en acciones los bonos de las ampliaciones de 2023 y 2024.

Con esos dos movimientos, y adelantando la Junta al 14 de mayo para no dar tiempo a sus críticos, Oughourlian acabó con el plan inicial de los españoles. Pero la intención de Vivendi y Slim de vender abre la puerta de nuevo a esta opción si el inversor francés no acepta ninguna de las dos ofertas.