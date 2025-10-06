La victoria de Sanae Takaichi en Japón dispara la Bolsa de Tokio un 5% y fulmina la calidad de la deuda

En Japón, los mercados financieros han vivido un lunes convulso tras la victoria de Sanae Takaichi, la política conservadora del Partido Liberal Demócrata (PLD) japonés este fin de semana. El triunfo de Takaichi para presidir al PLD en las las urnas la lleva en camino de convertirse en la primera mujer en liderar al país nipón en la historia.

Por un lado, la aspirante al puesto de primera ministra se ha mostrado abierta a levantar el gasto en el país austero, notica que ha conmocionado al Nikkei 225, la Bolsa de referencia del país. En este sentido, la Bolsa de Tokio ha celebrado la victoria de la política, con una revalorización en torno al 5% al cierre de los mercados.

Por otro lado, aunque su victoria apuntaló los valores de renta fija en Japón, su posible ascenso al frente del país ha tumbado al yen japonés (la divisa del país asiático) un 1,8% frente al dólar. Los inversores han interpretado el plan fiscal de Takaichi como un riesgo inflacionario y se han desprendido de los bonos a largo plazo tras conocer los resultados electorales. El bono a 40 años escaló 17 puntos básicos hasta alcanzar un rendimiento de 3,55%, lo que implica un mayor nivel de riesgo. Por otro lado, el bono a 10 años ha vivido su peor jornada desde 2008, hasta marcar la cota de riesgo del 1,68%.