Japón, el país del sol naciente, vive estos días una crisis de confianza acerca de su solvencia fiscal. El país nipón, con casi 9 billones de dólares en deuda pública, era el mayor emisor de deuda en el mundo durante 34 años hasta que Alemania lo sobrepasó esta semana. No obstante, hay otra tormenta que acecha al mercado de deuda japonés. El temor de que el Gobierno no pueda gastar al mismo nivel que antes para sostener a la economía ha espantado a los inversores esta semana, que han acelerado las ventas masivas de los bonos a largo plazo. Así, el bono a 30 años, un barómetro para medir la confianza de los inversores, vivió su peor semana en la historia esta semana.

Para ponerlo en contexto, la deuda soberana japonesa engloba más del 240% sobre su PIB. El Banco de Japón (BOJ, por sus siglas en inglés) decidió poner fin a su experimento monetario de tipos de intereses negativos en los últimos años, que limita ahora su capacidad endeudarse más. Esta política fiscal poco ortodoxa nació para combatir a la deflación (el estancamiento económico que sufrió Japón durante décadas) y ha sembrado una confluencia de problemas para la economía nipona. Entre ellos, para hacer frente a una falta de crecimiento desde los años ochenta (consideradas como las Décadas Pérdidas) el gobierno japonés ha sostenido la economía con paquetes de estímulos.

El caos en el mercado de bonos japonés se enmarca dentro del incertidumbre que asecha al activo refugio global por excelencia: la deuda de Estados Unidos. Y es que, la incertidumbre que ha disparado los rendimientos y deteriorado el valor de los bonos del Tesoro de EEUU ha empezado a contagiar a otros mercados. Sin embargo, para Jakub Lichwa, gestión de carteras, TwentyFour AM (Vontobel) la reacción de los mercados en los últimos días no ha sido una fuente de preocupación. «Dicho esto, no vemos un riesgo importante de esta evolución para las posiciones de solvencia de las empresas de seguros de vida en Japón, al menos en la medida en que el aumento de los rendimientos» ha recalcado el gestor.