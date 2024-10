La verdad sobre el calendario laboral: ¿se pasa al lunes el festivo del 12 de octubre?

Cada año, el calendario laboral genera preguntas sobre los días festivos y su posible traslado cuando coinciden con fines de semana. Precisamente este año uno de los días que ha generado dudas es el próximo festivo del 12 de octubre, también conocido como el Día de la Hispanidad, y que se corresponde con una de las festividades más importantes en España. Como ya sabrás este año, el 12 de octubre cae en sábado, lo que lleva a muchos trabajadores a preguntarse si se pasará al lunes para poder disfrutar de un día libre.

Antes de profundizar en el tema, es importante entender cómo se estructuran los días festivos en el calendario laboral en España. El calendario laboral está compuesto por festivos de carácter nacional, autonómico y local, todos ellos reconocidos como jornadas no laborables. Sin embargo, cuando estos días coinciden con los días de descanso habituales, como el sábado o el domingo, surge la incógnita de qué sucede con los trabajadores que no pueden disfrutar del festivo en su jornada regular. El derecho al descanso es algo que está protegido por la legislación laboral en España, más concretamente por el Estatuto de los Trabajadores. Este documento regula el número de festivos al que los trabajadores tienen derecho, así como las posibles excepciones o cambios que pueden aplicarse en función del sector o de las necesidades de la empresa.

El calendario laboral y el festivo de este 12 de octubre

Según el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, los empleados tienen derecho a disfrutar de catorce días festivos a lo largo del año, de los cuales dos corresponden a festividades locales, y el resto a nivel nacional y autonómico. Entre los festivos de carácter nacional se encuentran el 12 de octubre, que conmemora el descubrimiento de América y es considerado Fiesta Nacional de España.

El mismo artículo establece que hay ciertas festividades que deben respetarse en todo el país, como el 1 de mayo (Día del Trabajador) y el 25 de diciembre (Navidad). No obstante, no se menciona de forma explícita qué debe suceder cuando una fiesta nacional cae en sábado, lo que lleva a una interpretación más flexible y sujeta a la planificación previa que realiza el Gobierno.

Lo que sí queda claro es que, cuando una festividad nacional cae en domingo, se traslada automáticamente al lunes siguiente, garantizando que los trabajadores puedan disfrutar de su día libre. Sin embargo, cuando una festividad, como es el caso del 12 de octubre de este año, cae en sábado, no existe una norma general que obligue a su traslado al lunes. La decisión sobre si se traslada o no dependerá del calendario aprobado para cada año.

¿Por qué no se traslada al lunes el 12 de octubre?

El hecho de que el 12 de octubre caiga en sábado este año ha generado cierta confusión, ya que muchos empleados creen que, al no poder disfrutar del festivo ese día, debería trasladarse al lunes. No obstante, ya hemos aclarado que esta creencia no tiene respaldo en la normativa actual. Si bien el Gobierno tiene la facultad de trasladar festivos nacionales al lunes cuando caen entre semana, no ocurre lo mismo cuando se trata de sábados.

En este caso, el 12 de octubre seguirá siendo festivo, pero no se moverá al lunes. Esta decisión responde a la interpretación del Estatuto de los Trabajadores y al calendario laboral aprobado por las autoridades correspondientes en cada comunidad autónoma. Además, es importante destacar que algunos sectores, como la hostelería o el comercio, tienen sus propias reglas en cuanto a días de descanso, por lo que podrían aplicar medidas diferentes para compensar el trabajo en días festivos.

¿Qué implica para los trabajadores?

Para los empleados que no trabajen los sábados, la situación es sencilla: el 12 de octubre será un día no laborable, pero al coincidir con su día de descanso habitual, no podrán beneficiarse de un día extra. Para aquellos que sí trabajan los sábados, dependerá de lo que establezcan los convenios colectivos de su sector. Algunos convenios permiten compensar los días festivos trabajados con descansos adicionales o pagos extraordinarios, mientras que otros pueden optar por no hacer ninguna modificación en sus jornadas.

En cualquier caso, es recomendable que los trabajadores revisen tanto su calendario laboral como su convenio colectivo para conocer exactamente cuáles son sus derechos en cuanto a festivos y descansos.

En resumen, el 12 de octubre es una de las festividades más importantes en España, pero este año, al caer en sábado, no se trasladará al lunes ni a otro día laborable. A pesar de la confusión que esto puede generar entre los trabajadores, la normativa actual no contempla el traslado de festivos que caen en sábado, a menos que así se determine de manera explícita en el calendario laboral de cada comunidad autónoma o sector. Como siempre, es importante estar informado y revisar tanto el calendario laboral como el convenio colectivo para asegurar que se están respetando los derechos laborales.