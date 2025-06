Ver para creer: una okupa debe 36.000€ a una anciana, realquila habitaciones y le cuesta dinero a los madrileños

La okupación en Madrid es un problema tan grave que ya no te puedes fiar ni de tu mejor amiga, pero hay casos de okupas que no sólo afectan a un propietario en concreto, sino a todos los madrileños.

Este es el caso de Catalina, una vecina de Móstoles de 79 años, que ha visto como una inquiokupa se declara persona vulnerable y le deja de pagar la casa casi sin consecuencias.

Lo más grave es que la okupa está realquilando las habitaciones y ya acumula una deuda de 36.000 euros. ¿Y por qué afecta a todos los madrileños? La Comunidad de Madrid ha tenido que hacerse cargo de parte de la deuda.

Los okupas parece que tengan más derechos: el terrible caso en Móstoles

Este caso de okupación ha sido recogido por Telemadrid, que ha informado del caso de Catalina. A esta propietaria su inquilina no le paga el alquiler desde 2019.

Eso ha hecho que la okupa acumule una deuda de 36.000 euros, pero parte de esa cifra ha tenido que ser asumida por la Comunidad de Madrid tras varios años de procesos judiciales.

Pese a que el caso ya se extiende durante más de un lustro, todavía no ha sido posible echar a la okupa, ya que se ha declarado en situación de vulnerabilidad, lo que dificulta el desahucio.

Lo más grave es que Catalina también ha sido reconocida como una persona vulnerable, ya que sólo dispone de una pensión reducida y utilizaba el alquiler para pagar la hipoteca del piso.

«Mi madre también es vulnerable con una pensión pequeña y no hay manera de que se vaya. Servicios Sociales no hace nada, el ayuntamiento tampoco está involucrado, la Comunidad tampoco, el gobierno tampoco hace nada porque sigue ampliando el Real Decreto y nosotros seguimos igual, no hay manera de echarla», resumía Eva, la hija de Catalina.

Pese a que ambas partes están en una situación de vulnerabilidad, parece que la administración ha dado preferencia a la inquiokupa, que no paga el alquiler y está haciendo algo ilegal.

Obligada a mentir a su madre para que no sufra por culpa de los okupas

Eva, la hija, ha denunciado la situación y ha reconocido que se ha visto obligada a mentir a su madre sobre la situación del piso para que no sufra.

«Mi madre lo está pasando fatal porque además se está alargando en el tiempo y la única manera que he tenido yo de apartarla de todo esto es diciéndole que el piso está cerrado», decía a las cámaras.

De hecho la situación es tan estresante que Eva ya ha tomado la decisión sobre qué hará con la vivienda cuando consigan recuperarla: la venderán. La razón es que considera que alquilar una propiedad es jugarse los ahorros y la salud.

Una inquilina okupa la casa y realquila las habitaciones

Las fechorías de la okupa no terminan aquí, ya que Eva tiene sospechas de que la inquiokupa no sólo se está negando a pagar el alquiler, sino que está realizando otra actividad ilícita en el piso.

Al parecer está subarrendando habitaciones, algo que es totalmente ilegal. Más aún sin el consentimiento del propietario.

«Está sacándose casi una rentabilidad de las habitaciones (…). Pero Servicios Sociales eso no lo comprueba», denunciaba.