Valenzuela (Ouigo): «Hemos pasado de pagar 60 €/MWh a 400 €/MWh y la luz ya es un cuarto de los costes»

Ouigo ya cuenta con su segunda línea de alta velocidad en España. Tras la puesta en marcha de los trayectos que conectan Madrid y Barcelona, la filial de la empresa estatal francesa SNCF ha iniciado hace tan sólo una semana la ruta entre Madrid y Valencia. No obstante, el operador se enfrenta a importantes problemas que puedes comprometer que la liberalización de las líneas ferroviarias llegue a buen puerto, como es el impacto de la crisis energética o los efectos derivados de la desaceraleración económica en Europa por el impacto de la invasión rusa de Ucrania

OKDIARIO entrevista a Hélène Valenzuela, directora general de Ouigo España, para conocer a qué retos se enfrenta la compañía francesa. El principal, en este caso, son los elevados precios de la energía que se están registrando en el mercado que se han traducido directamente en un aumento de costes para la compañía francesa.

«Cuando entramos en el mercado español nos costaba el megavatio hora alrededor de 60 euros y con el impacto de la crisis energética hemos llegado a pagar 400 euros el megavatio hora en agosto», explica Valenzuela en conversaciones con este diario. Además, señala que «para entender un poco la dimensión de este problema, hay que recordar que los costes de energía para un operador clásico en la red ferroviaria son alrededor de 10% o el 12%, ahora ya suponen un cuarto, es decir el 25%, de nuestros costes».

Ante esta situación, la compañía francesa ha solicitado colaboración a Adif, el encargado de gestionar la infraestructura ferroviaria para encontrar soluciones y poder trabajar con precios más estables. «Estamos estudiando el peso que podríamos tener nosotros, los operadores, en la definición de la estrategia de compra de energía, ya que para una empresa es muy importante pilotar sus costes y tomar sus decisiones de negocio», confiesa la directora general de Ouigo España.

Un proyecto en el que ya trabaja Ouigo para el futuro contrato que tiene Adif con las empresas eléctricas, que empezará en abril de 2023.

Luz más cara, ¿precios más caros?

Ouigo no quiere que el aumento de los costes ponga en juego la liberalización de la red ferroviaria en España. Motivo por el que no se plantea subir los precios y mantener su esencia lowfare, con una apuesta por la comodidad y la digitalización pero sin renunciar a comprar billetes desde 9 euros -como es el caso del trayecto que une Madrid con Valencia.

«No queremos subir los precios porque sabemos que nosotros estamos construyendo un mercado nuevo. Lo que estamos haciendo no es un traslado de un operador a otro, estamos sacando a la gente del coche, del autobús, del avión y hacemos que el tren sea atractivo, por eso no pueden subir, porque si no estaría en riesgo la liberalización», explica.