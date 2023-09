Va a cambiar todo: muy atento con la declaración de la renta si tienes dos pagadores

A la hora de pensar en la declaración de la renta si tienes dos pagadores quizás no tengas que hacerla dependiendo de los ingresos obtenidos. Volvemos a la rutina y con ella llega uno de los elementos que más nos afectan, pensar en los impuestos que tendremos que pagar dentro de muy poco. Este final de año nos ponemos con la calculadora en mano para modificar el IRPF o intentar hacer cualquier cosa para no pagar de más, solo lo justo, evitando quizás una declaración de la renta que trae novedades.

Muy atento con la Declaración de la Renta si tienes dos pagadores va a cambiar todo

Uno de los elementos que nos preocupa de cara al final de año es la temida declaración de la renta. Si bien es verdad que faltan unos meses para realizarla y pagarla o cobrarla, esta recta final del año fiscal nos hace tomar algunas decisiones importantes. En el caso de tener dos pagadores, debemos tener en cuenta que no significa que tengamos que pagar de más, sino más bien todo lo contrario.

Por un lado, debemos tener en cuenta que hemos sufrido la subida del salario mínimo, con lo que afecta de lleno a la renta. Aumentando el mínimo por el que se debe o no hacer la declaración. Algo que nos afecta de lleno, dependiendo de los ingresos que generemos y que quizás, pese a tener dos pagadores, tampoco llegaremos al mínimo.

El nuevo SMI que en 2022 era de 14.000 euros, subió en 2023 hasta los 15.120 euros, teniendo en cuenta que se calcula en 14 pagas. Se considera que es el mínimo que deben cobrar los trabajadores para poder tener una vida digna, aunque hoy en día representa un mínimo para sobrevivir ante una inflación que aumenta por momentos.

Además de esta subida del SMI han cambiado las condiciones para hacer la declaración de la renta en caso de tener un segundo pagador. No es que sea siempre obligatorio, dependerá de la cantidad de dinero que se cobre, en este caso estaremos ante un dinero al que quizás no hemos llegado ni con un segundo pagador.

El límite para Hacienda son los 1.500 euros. Pasada esta cantidad sí que se tendrá que hacer declaración, pero en caso de no llegar, no será obligatorio hacer la declaración de la renta. Tenemos unos meses para poder llegar o no llegar a esa cantidad, sabiendo que nos puede compensar o no. Cada año es un nuevo reto que, de principio a fin, debemos controlar.