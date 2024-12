Varios usuarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) denuncian a OKDIARIO que continúan los problemas a la hora de pedir citas a pocos días de caducar el actual concierto de atención sanitaria a los funcionarios. Así, los afectados afirman que no pueden pedir vez mediante medios telemáticos, pero que sí lo consiguen cuando acuden presencialmente. Sin embargo, tras ello, los problemas siguen y se les solicita informes y procedimientos que antes eran innecesarios, cuestiones que alargan los procesos e impiden su normal desarrollo.

Por tanto, la nueva oferta del Gobierno a las aseguradoras no está logrando desatascar el problema de las citas médicas, que lleva enquistado desde que comenzó la indeterminación sobre si las aseguradoras Asisa, DKV y Adeslas continuarían atendiendo en Muface.

Así, usuarios de la mutualidad desvelan que, al intentar pedir una cita de forma online, la plataforma aseguraba que no era posible «en las próximas semanas». El problema era que, al término de ese tiempo, el contrato con las aseguradoras caduca y no continuará si no hay renovación.

Por ello, los funcionarios consultados por este periódico explican que consiguieron cita al «presentarse en el centro sanitario», por lo que se vieron obligados a acudir de forma presencial. No obstante, estos usuarios hacen notar la incongruencia de que «no había citas disponibles» de forma online, pero que, al acudir al centro, sí las había.

Problemas con las citas de Muface

Otros usuarios de Muface explican que, al acudir a un especialista médico, «el ordenador le denegaba dos pruebas diagnósticas»: «Una me la pudo autorizar en papel, la otra, me la denegaron y tuve que volver con un informe que nunca me han pedido».

En ese sentido, los funcionarios señalan que se están incrementando todos los procedimientos, con procesos engorrosos inexistentes hasta la actualidad que alargan los tiempos de espera: «Yo creo que intentan agotarnos, quemarnos para meter presión».

«Nunca nos habían dado tantas largas», lamenta uno de los usuarios de Muface.

«Claramente, nunca nos habían dado tantas largas y tantas vueltas», lamenta uno de los afectados, que hace notar que hasta los doctores están profundamente molestos por estos impedimentos. En definitiva, los funcionarios creen que se les está dificultando la atención, o bien como forma de presionar en las negociaciones del nuevo concierto, o bien para posponer las citas hasta un momento en el que las aseguradoras ya no se encarguen de estos pacientes.

Este mismo viernes, Adeslas rechazó la última oferta del Ejecutivo, ya que considera que, pese al aumento del 33,5% de la prima, es «económicamente insostenible». La aseguradora también sostiene que las condiciones establecidas en el nuevo concierto provocarían pérdidas de 250 millones de euros durante el periodo 2025-2027, una cifra similar a las registradas entre 2022 y 2024.

Adeslas considera que el modelo de Muface es insostenible tras años siendo deficitario. En su opinión, de mantenerse en el concierto «comprometerían la solvencia y el futuro» de la empresa. Por su parte, tal y como adelantó OKDIARIO, tanto Asisa como DKV tienen intención de acudir a este nuevo concierto y, además, se pueden unir por sorpresa otras empresas como Sanitas.

En general, el Gobierno ha decidido incrementar la prima media por mutualista en un 33,5%, es decir, el doble de lo que decía inicialmente y un aumento de 957 millones de euros en los próximos 3 años, hasta los 4.478 millones de euros. Por ello, la situación actual tiene más visos de resolverse que la de la primera oferta.

Con todo, por el momento, el problema no se ha resuelto y la salida de Adeslas ha creado desconcierto en los afectados. El rechazo de la aseguradora provocará que muchos funcionarios tengan que cambiar de médico y, aquellos que utilizan los servicios de las otras empresas, siguen en vilo sin saber exactamente que va a pasar con sus tratamientos.