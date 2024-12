Este lunes se han publicado los pliegos de la nueva licitación de Muface y el plazo para presentar las ofertas por parte de las aseguradoras, que es de 25 días naturales, terminaría el 15 de enero de 2025. De momento fuentes conocedoras del proceso tienen constancia de que es muy probable que tanto Asisa como DKV acudan a este nuevo concierto, además de que se sospecha que podrían entrar en este proceso nuevos actores como Sanitas.

«De momento, sabemos que Asisa y DKV sí van a acudir a este nuevo concurso. Mientras que sobre Adeslas, en un principio, sólo sabemos que no participaron ni en la encuesta inicial para el informe de viabilidad. Ahora tienen 15 días para presentarse», han afirmado fuentes conocedoras de la situación.

«Nos han comentado que Asisa y DKV sí que están interesadas por las nuevas condiciones… Pero hasta que no se haga oficial y se presente, realmente no podemos confirmarlo», han explicado fuentes cercanas al proceso.

También se valora la posibilidad de que participen nuevas aseguradoras en este segundo concurso. «A lo mejor entran otras aseguradoras, no sólo las tres que han participado hasta ahora. Un ejemplo de ello podría ser Sanitas, que estuvo durante bastante tiempo en Muface y que en el 2011 salió. Ahora, si le interesara, Sanitas podría volver a entrar», han expuesto.

Mientras que sobre Adeslas lo único que se sabe es que no participó en la consulta que hizo el Gobierno a las aseguradoras, además de que comunicó a sus asegurados de Muface que dejaría de prestarles servicio a partir del 31 de enero.

Adeslas en desacuerdo con la prima y años

Uno de los principales cambios de la nueva licitación de Muface es que a partir del mes de enero se va a pagar a las aseguradoras según el grupo de edad al que pertenezcan los usuarios. Sin embargo, la subida de la prima no responde a las peticiones de todas las aseguradoras, como es el caso de Adeslas que continúa en desacuerdo con respecto a este tema. Desde Muface también se ha decidido mantener la duración de 3 años del concurso, y no reducirlo a 2 años como solicitaban Adeslas, DKV y Asisa.

Fuentes cercanas a Adeslas han indicado a OKDIARIO que: «Todavía, estamos dudando, pero que no tenemos una actitud de vamos a ir al concurso. No hay una decisión tomada».

Las condiciones del nuevo convenio no satisfacen las peticiones de Adeslas. «Las condiciones del nuevo convenio no nos gustan y es lo que hemos dicho desde que se publicó. Ahora, ya tenemos los pliegos y consideramos que la subida de la prima está bastantes puntos porcentuales por debajo de la petición que habíamos hecho al Gobierno. Además, el contrato a tres años no nos gusta porque hemos tenido una mala experiencia con este último convenio, porque han surgido muchas eventualidades y eso nos ha ocasionado pérdidas», han asegurado fuentes cercanas a Adeslas.

El problema principal son las pérdidas. «Ya arrastramos unas pérdidas con Muface que nos han hecho bastante mella, han sido bastante lesivas para nosotros. Y ahora este convenio, pues las condiciones no son lo que esperábamos. Vamos a analizar todos los los beneficios y pérdidas que puede ocasionarnos. No queremos tampoco generar expectativas de que estamos acercando posiciones con Muface, porque no es la realidad», han afirmado.

Además, desde el Gobierno se ha iniciado una orden de continuidad, que es un mecanismo de salvaguarda previsto en la Ley de Contratos del Sector Público junto con la prórroga forzosa, para poder alargar el contrato vigente hasta que se formalice el siguiente. En concreto, las tres aseguradoras, Asisa, Adeslas y DKV, con esta orden de continuidad, van a estar obligadas a seguir prestando servicio hasta que se apruebe la nueva licitación, que sería hasta finales de enero o hasta el 1 de marzo.

Sin duda, una situación que entorpece mucho los planes de Adeslas, que ya había comunicado por correo electrónico a sus mutualistas que dejaría de prestarles servicios a partir del 31 de enero.

Nuevo concierto de Muface

Las aseguradoras tienen de plazo hasta el 15 de enero para presentar sus ofertas para el concierto revisado de asistencia sanitaria de Muface para los años 2025-2027, según recoge el pliego de condiciones publicado en el Portal de Contratación del Estado.

Se trata de la segunda licitación que lanza el Gobierno para tratar de cubrir la asistencia sanitaria privada que Muface presta a sus funcionarios beneficiarios. La primera licitación quedó desierta por insuficiencia de subida en la prima de los asegurados, según indicaron las compañías.

El nuevo contrato asciende a 4.478 millones de euros, lo que supone un incremento de 957 millones respecto al periodo anterior. Además, el concierto pasa de dos a tres años, cubriendo hasta 2027. El coste por año será de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027.