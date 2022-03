«No es lo mismo que una persona conduzca un Ferrari que el electricista que utiliza su utilitario para ir a trabajar. Los dos tienen una rebaja de de céntimos y no es lo mismo». Con este argumento, el presidente de la organización de autónomos UPTA, Eduardo Abad, ha pedido un «trato diferencial» en la anunciada rebaja del carburante para los cerca de 800.000 trabajadores autónomos que diariamente usan su vehículo para trabajar, como electricistas, fontaneros, panaderos, pescaderos y repartidores.

«No es lo mismo que una persona conduzca un Ferrari que quien tiene un utilitario para ir a trabajar. A los dos se les está bonificando con 20 céntimos de euro el carburante. Y no es lo mismo quien tiene un vehículo particular que el autónomo que usa un vehículo para desarrollar su actividad diaria», ha subrayado.

Abad ha criticado que a esos 800.000 autónomos que emplean un vehículo para su actividad económica no se les dé desde el Gobierno una solución distinta al consumidor particular y ha advertido de que «el café para todos» no vale en las actuales circunstancias.

«No decimos con ello que se saque a los consumidores particulares de la bonificación, pero estamos en desacuerdo con que los autónomos, que son grandes consumidores, no tengan un trato diferencial. Se ha hecho con los transportistas y con otros colectivos», ha apuntado.

Además de considerar «escasa» esta bonificación en lo que respecta a los autónomos, el presidente de UPTA ha avisado también de que los trabajadores por cuenta propia «no necesitan endeudarse más con créditos ICO» y ha abogado por reinvertir en el colectivo los 3.000 millones de euros del paquete de 7.000 millones en ayudas directas que se aprobó hace meses y que no se han llegado a utilizar.

Medidas concretas

«Los autónomos necesitamos medidas claras y contundentes. Nos parece bien que no se pueda despedir a ningún trabajador. Es razonable, pero no es menos razonable que las ayudas a empresas sean recibidas por autónomos personas físicas. Por tanto, exigimos una reestructuración de las medidas de forma urgente», ha subrayado.

Además del «auténtico suplicio» que están viviendo los autónomos que usan su vehículo diariamente por el mayor gasto en combustible, hay más de 1,5 millones de autónomos pagando costes eléctricos «inasumibles», según ha denunciado Abad, quien considera que las medidas adoptadas en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra son «cortas y escasas» para el colectivo de autónomos.

«Le pedimos al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta primera que lo reconsideren y hagan medidas concretas para los autónomos», ha concluido Abad.