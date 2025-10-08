La organización de autónomos UPTA ha reclamado este miércoles un «gran pacto de Estado» para abordar el relevo generacional ante la jubilación, en los próximos cinco años, de casi 600.000 trabajadores autónomos.

Según esta organización de autónomos, ligada a UGT, este pacto de Estado debería involucrar a los principales ministerios con competencias en esta materia: Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Transición Ecológica y Reto Demográfico y Hacienda.

UPTA, que preside Eduardo Abad, ha advertido de la problemática que supone para la sostenibilidad del trabajo por cuenta propia la transformación demográfica, social y económica de España.

Según sus últimos datos, 564.000 trabajadores autónomos tienen más de 60 años, por lo que uno de cada seis autónomos alcanzará la edad de jubilación y se retirará en los próximos cinco años. De ellos, más de 150.000 ya tienen 66 años cumplidos. Actividades como la construcción y el comercio son, según UPTA, las más amenazadas por la falta de relevo generacional.

Esta realidad, avisa la organización, no sólo afecta al colectivo de trabajadores por cuenta propia, sino también a los asalariados, donde más de 1,5 millones de trabajadores superan ya los 60 años.

«El envejecimiento poblacional y la falta de relevo generacional constituyen, por tanto, un problema estructural que amenaza la sostenibilidad de la economía española en su conjunto», alerta UPTA.

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la despoblación rural, la organización que preside Eduardo Abad ha destacado el papel fundamental de la inmigración como motor del emprendimiento, innovación y acelerador para la repoblación de las zonas rurales y localidades pequeñas.

Para dar respuesta a este desafío, UPTA ha puesto en marcha un plan integral de relevo generacional, que contempla medidas concretas para asegurar la continuidad de las pequeñas actividades económicas que se encuentran actualmente en riesgo de desaparición por falta de relevo.

Dicho plan contempla la integración de personas migrantes y de estudiantes de formación profesional para que reciban formación para asumir el relevo de actividades económicas viables.

En el marco de este compromiso, UPTA celebrará el primer Congreso Nacional de Relevo Generacional del Trabajo Autónomo en Lebrija (Sevilla) los días 21 y 22 de octubre. Este encuentro reunirá a responsables públicos, líderes sociales, expertos y autónomos con el fin de construir «propuestas sólidas y viables» para diseñar una estrategia de país ante esta problemática.

«No nos cansaremos de repetir que éste es un problema serio y urgente. Nos sorprende que no se esté tratando con la importancia que tiene para la supervivencia de miles de negocios y, en general, para la sostenibilidad del tejido productivo», ha afirmado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.