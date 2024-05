Es uno de los mejores de España y Mercadona lo vende a 6 euros: el queso que vas a querer poner en todas tus cenas

En nuestro país, la cultura del queso es una tradición arraigada y profundamente celebrada en la gastronomía local. Cada región se enorgullece de sus especialidades queseras, que varían ampliamente en sabor, textura y métodos de curación. En este universo de sabores, Mercadona destaca por ser capaz de ofrecer una selección de quesos de alta calidad a precios accesibles para el consumidor medio. Entre ellos, destaca uno en particular que ha conseguido un reconocimiento notable por su calidad y precio: el Queso Ibérico Añejo de Hacendado. Este producto, ya codiciado por muchos, se está convirtiendo rápidamente en un imprescindible en las cenas de numerosos hogares.

El Queso Ibérico Añejo de Hacendado no es sólo apreciado por su delicioso sabor y su textura excepcional, sino también por ser el fruto de una cuidadosa selección de leches de vaca, oveja y cabra. Este queso, que se vende en piezas de 340 gramos a un precio sumamente competitivo de 5,78 euros, es testimonio del compromiso de Mercadona con la calidad y la satisfacción del consumidor. No es de extrañar que este producto se agote rápidamente en sus estanterías, ya que los clientes reconocen su valor tanto en términos de calidad como de precio.

El queso añejo de Mercadona que ha sido premiado

El reconocimiento por este queso de Mercadona no sólo ha llegado de parte de los consumidores, sino también desde ámbitos profesionales. El Queso Ibérico Añejo ha sido galardonado en el Campeonato de España de Quesos, organizado por el Salón Gourmet, consolidándose así como uno de los mejores quesos disponibles en el mercado español. Este premio no sólo refuerza la reputación de Mercadona como distribuidor de productos de alta calidad, sino que también subraya la maestría de Valle de San Juan, quien es responsable de la elaboración de este exquisito queso.

Descubriendo el Queso Ibérico Añejo de Hacendado

El Queso Ibérico Añejo es una delicia culinaria elaborada, como decimos, por la quesería Valle de San Juan. Un queso que se distingue por su elaboración a partir de leche cruda de vaca, oveja y cabra, con porcentajes garantizados que enriquecen ese sabor exquisito que notamos con cada bocado. La combinación de estas tres leches no sólo le confiere una complejidad única, sino que también le otorga una textura que puede describirse como un equilibrio perfecto entre firmeza y cremosidad.

Un queso de calidad, económico y además premiado, pero nada como hacer un repaso más detallado de todas sus características y beneficios para conocerlo un poco mejor y entender el porqué se ha convertido en el queso más buscado en Mercadona.

Ingredientes que son de alta calidad

El Queso Ibérico Añejo se compone de leche cruda de vaca (mínimo 35%), leche cruda de oveja (mínimo 25%) y leche cruda de cabra (mínimo 25%), lo cual garantiza un producto final rico y complejo en sabores. Además, contiene sal, coagulante y fermentos lácticos, asegurando así su excelente calidad y autenticidad.

Información Nutricional

El Queso Ibérico Añejo no solo es apreciado por su exquisito sabor, sino que también destaca por su perfil nutricional. Aporta unas 437 kilocalorías por cada 100 gramos, un dato relevante para aquellos que monitorizan su consumo energético diario. En cuanto a su contenido graso, este queso contiene 37 gramos de grasa por cada 100 gramos, de los cuales 25 gramos son grasas saturadas. Este nivel de grasas saturadas, aunque considerable, es parte de lo que contribuye a la rica textura y sabor del queso. Además, el contenido de hidratos de carbono es notablemente bajo, con solo 2 gramos por cada 100 gramos, y menos de 2 gramos de esos carbohidratos son azúcares.

Esto hace del Queso Ibérico Añejo una opción conveniente para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos. Por otro lado, este queso es una excelente fuente de proteínas, ofreciendo 24 gramos por cada 100 gramos, contribuyendo así de manera significativa a las necesidades proteicas diarias, las cuales son fundamentales para el mantenimiento de la masa muscular y otros procesos biológicos esenciales. Además, contiene 2.9 gramos de sal por cada 100 gramos, lo que debe tenerse en cuenta en la planificación de una dieta equilibrada. Estos valores nutricionales hacen que el Queso Ibérico Añejo no solo sea delicioso, sino también un complemento valioso en una dieta equilibrada, proporcionando beneficios importantes como el aporte de calcio y otros minerales vitales para el cuerpo humano.

Consejos para consumir

Para disfrutar plenamente de las cualidades del Queso Ibérico Añejo, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 15 minutos antes de consumir, permitiendo que sus aromas y sabores se intensifiquen a temperatura ambiente. Este queso es ideal para acompañar con panes rústicos, frutos secos, mermeladas de temporada o simplemente solo, permitiendo que cada bocado sea una experiencia única para el paladar. También se puede incorporar en diversas recetas que requieran un toque gourmet, elevando así el nivel de cualquier plato.

El Queso Ibérico Añejo de Hacendado, disponible en Mercadona, no sólo es un testimonio de la calidad y la diversidad que la cadena ofrece a sus clientes, sino que también representa lo mejor de la gastronomía española en cuanto a quesos se refiere. Este queso no solo enriquecerá cualquier cena o evento especial, sino que también proporcionará una experiencia culinaria inolvidable, marcada por la tradición y la innovación en la producción quesera. Así que, si aún no lo has probado, este es el momento ideal para descubrir por qué es uno de los quesos más codiciados de España.