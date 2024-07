Unicaja está dispuesta a comprar parte del Banco Sabadell si la CNMC impone como condición para aprobar la OPA del BBVA desgajar un trozo de la entidad catalana y venderla a terceros. Esta opción la planteó César González-Bueno, consejero delegado del Sabadell, en la reciente entrevista concedida a OKDIARIO.

Isidro Rubiales, consejero delegado de Unicaja, ha reconocido al ser preguntado sobre la posibilidad de adquirir parte del negocio del Sabadell que «cualquier escenario que nos permita crecer, incluso de forma inorgánica, será analizado», y ha añadido que «casi todas las entidades tenemos experiencia en comprar carteras y redes de oficinas de otros bancos».

No obstante, Rubiales ha matizado que «primero se tiene que dar esa circunstancia y no hay ninguna confirmación de que vaya a ser así». En efecto, de momento sólo es una propuesta realizada por el propio Sabadell que la CNMC puede o no aceptar.

En la citada entrevista, González-Bueno explicaba que «lo deseable es que, en caso de que la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] apruebe la OPA con condiciones (remedies), no fueran a perjudicar al BBVA, sino a asegurar una oferta alternativa que garantice a las pymes tener acceso a más bancos. Es decir, poner medidas para que surja una mayor oferta. Eso no se puede hacer cerrando más o menos oficinas, sino lo que se llama carve out: poner parte de los medios del Sabadell a disposición de otros para que ocupen parte del espacio que deje libre el Sabadell».

Con esa venta, «se puede capacitar a bancos medianos que actualmente no tiene capacidad geográfica en muchas regiones en banca de pymes», y citó como posibles candidatos explícitamente a Bankinter, Unicaja y Abanca. Se trataría de una operación similar a la que hizo Reino Unido con la filial británica del Sabadell, TSB, que fue una escisión de Lloyd’s exigida a cambio del rescate con dinero público y vendida al banco español.

De esta forma, «habría más información sobre cuál es el perímetro del Sabadell, si vale más en solitario y completo que una versión menor que no sabemos cómo quedaría tras desgajar una parte. Es decir, hablo de la posibilidad de que se cree otro jugador que compita, pero eso reduce el valor del Sabadell y a lo mejor al BBVA ya no le interesa», con lo que también haría más improbable el éxito de la OPA, a juicio de González-Bueno.

Oportunidad si hay fusión

En todo caso, Rubiales ha asegurado que «en Unicaja no tenemos una estadística ni una estrategia específica para captar clientes de una u otra entidad», en referencia a los que puedan salir del Sabadell y BBVA. «No sería correcto hacer una campaña específica para atacar a una entidad, nosotros sabemos lo que se sufre porque la competencia aprovechó esa situación en la fusión con Liberbank», ha añadido en la presentación de los resultados semestrales de la entidad andaluza.

Ahora bien, ha admitido que «si hay fusión del Sabadell y BBVA, hay unas cuotas en empresas donde se abrirá una oportunidad al resto de las entidades, estaremos atentos».

Y también ha asegurado que una de las prioridades de Unicaja es crecer en banca de empresas: «Tenemos interés en que la parte de empresas vaya creciendo en el mix del balance respecto a los particulares. Es algo más que ir a competir por un crédito por precio, tiene un proceso de maduración. Hay que hacerlo bien, mucha gente lleva tiempo intentando hacer banca de empresas sin conseguirlo».