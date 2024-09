Últimos días para comprar la funda nórdica más vendida de Zara Home rebajada

El mes de septiembre trae consigo la llegada del otoño y dado que ya comenzamos a notar ligeramente cierta bajada de las temperaturas, puede que te haya dado por pensar en comprar ahora la funda nórdica que vas a usar durante toda la temporada de otoño-invierno. Una gran idea si tenemos en cuenta que en Zara Home tienes ahora la mejor funda nórdica de todas, de algodón, disponible en varios colores y que además tiene su precio rebajado hasta en un 23%, de ahí que esté arrasando en todas sus tiendas y también, en su tienda online.

Podemos aprovechar este arranque de septiembre para transformar ligeramente el dormitorio, adaptándolo ya a la temporada de otoño y para ello, nada como elegir la funda nórdica que Zara Home ha rebajado esta semana. Una funda de algodón percal de 200 hilos que no sólo destaca por su estilo minimalista y moderno, sino también por su calidad impecable y su precio irresistible. Si aún no la tienes, este es el momento perfecto para renovar tu cama y darle un toque de suavidad y elegancia a un precio más que atractivo. La funda nórdica de Zara Home, fabricada con algodón percal de 200 hilos, está disponible en varios colores, desde los tonos más neutros como el blanco y el beige, hasta colores más vivos como el amarillo, rosa o verde petróleo. Sin embargo, es sólo el color beige el rebajado, aunque el resto de colores son tan elegantes y tienen tanto estilo que estamos seguros que no querrás dejarlos escapar aunque sea pagando un poco más. Por otro lado, su acabado liso le otorga una textura ligera y fresca, ideal para cualquier estación del año, especialmente el otoño.

Zara Home rebaja la mejor funda nórdica

La funda nórdica de algodón percal de 200 hilos y con diseño liso, es la más vendida de Zara Home estos días. Una funda que como decimos, tiene un bonito diseño pero que además, en el caso de elegir en su modelo de color beige puedes encontrar con rebaja de hasta el 23%. De este modo, podrás pagar por ella entre menos de 20 euros o menos de 46 euros, en función de la talla que compres. Por ejemplo, para camas de 90 cm, la funda pasa de 25,99 € a 19,99 €, mientras que para camas de 135/140 cm, el precio rebajado es de 27,99 €, y para las camas de 180/200 cm el precio pasa de 45,99 € a 35,99 € mientras que para las de 200 cm, el precio baja de 55,99 € a 45,99 €. Una oportunidad única para hacerte con un producto que, a precio completo, ya era de por sí una inversión segura para tu dormitorio.

Un producto de calidad que cuida de ti y del medio ambiente

El algodón percal con el que está fabricada esta funda nórdica es 100% orgánico y está certificado por el Organic Content Standard (OCS), lo que significa que no se utilizan fertilizantes ni pesticidas artificiales en su producción. Además, se asegura que las semillas de algodón no sean genéticamente modificadas, lo que hace de este un producto completamente respetuoso con el medio ambiente. Si te preocupa el impacto ambiental de tus compras, puedes estar tranquilo, ya que esta funda no solo garantiza comodidad y estilo, sino también un enfoque sostenible y ético en cada paso de su fabricación.

Fácil de cuidar

Sabemos que mantener las prendas de cama limpias y frescas es esencial para prolongar su vida útil, y Zara Home lo ha tenido en cuenta. Esta funda nórdica se puede lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 ºC con un centrifugado corto, lo que facilita mucho su cuidado diario. Además, se puede planchar a un máximo de 150 ºC, y es apta para secadora a temperatura reducida. Todo está pensado para que tu funda luzca siempre perfecta sin que tengas que invertir demasiado tiempo o esfuerzo en su mantenimiento.

Estilo, funcionalidad y confort a partes iguales

Más allá del aspecto económico, esta funda nórdica destaca por su versatilidad en diseño y uso. Los diferentes colores disponibles que van desde el beige al azul, pasando por el gris, el verde, el rosa o el blanco, permiten que puedas combinarla con cualquier decoración, desde estilos minimalistas hasta ambientes más vibrantes y coloridos. Además, el algodón percal le otorga una textura suave y fresca al tacto, ideal para quienes buscan una funda ligera pero que también aporte calidez en las noches más frías.

Ahora ya lo sabes. Si estás pensando en renovar la ropa de cama o simplemente darle un toque de confort a tu dormitorio, esta es la oportunidad que no querrás perder. La funda nórdica más vendida de Zara Home, con su calidad inigualable y su diseño elegante, está disponible a un precio rebajado, pero solo por tiempo limitado. No dejes que esta oportunidad se te escape y hazte con una de estas piezas antes de que se agoten las existencias. Tu cama, tu descanso y tu estilo te lo agradecerán.